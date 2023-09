iPhone-mini-Serie könnte eingestellt werden

iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer, die, wie ich, Fans der iPhone-mini-Serie sind, müssen sich womöglich darauf einstellen, dass die Serie der 5,7-Zoll-iPhones künftig eingestellt wird. Wie Mark Gurman auf X berichtet, sind die Lagerbestände des iPhone 13 mini im amerikanischen Apple Store niedrig. So gibt der Apple Online Store für einige Modelle eine Lieferzeit von zwei bis drei Wochen an, für andere Modelle sogar sechs bis acht Wochen. MacRumors deutet die Knappheit der Lagerbestände als Zeichen dafür, dass es das iPhone mini nach nur drei Jahren am Markt bald nicht mehr geben könnte.

Schon die iPhone-14-Serie ist vergangenes Jahr ohne entsprechendes Mini-Modell erschienen, als preisgünstigere iPhone-Variante behielt man damals das iPhone 13 mini bei. MacRumors vermutet, dass auf Apples morgiger iPhone-15-Präsentation ebenfalls kein iPhone 15 mini dabei sein wird und die mini-Variante damit endgültig eingestellt wird. So wird das neue iPhone-Lineup wahrscheinlich aus folgenden Geräten bestehen: Dem 6,1-Zoll iPhone 15, dem 6,7-Zoll iPhone 15 Plus, dem 6,1-Zoll iPhone 15 Pro, dem 6,7-Zoll iPhone 15 Pro Max, dem 4,7-Zoll iPhone SE und dem 6,1-Zoll iPhone 13.

Obwohl es zunächst den Anschein hatte, dass es eine erhöhte Nachfrage für kleinere iPhones gebe, zeichnen die tatsächlichen Verkaufszahlen ein anderes Bild. So schätzte das amerikanische Marktforschungsunternehmen CIRP im April 2022, dass das iPhone 13 mini nur 3 % der gesamten iPhone 13-Verkäufe in den USA im ersten Quartal des Jahres ausmachte. Erstmals erschienen ist ein iPhone mini 2020 mit der Einführung des iPhone 12 mini.

iPhone SE als Alternative

Sollte die iPhone-mini-Serie tatsächlich eingestellt werden, müssen Nutzerinnen und Nutzer, die kleine iPhones präferieren, auf das Einsteigermodell iPhone SE zurückgreifen. Allerdings wird auch hier gemunkelt, Apple könnte das Gerät von 4,7-Zoll- auf 6,1-Zoll-Displaygröße anheben.