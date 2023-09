AirCard: Diese hochwertige AirTag-Karte muss man angefasst haben

Mittlerweile gibt es diverse AirTag-Karten, die wunderbar ins Portemonnaie passen. Unser aktueller Favorit ist der Seinxon Wallet Finder, immerhin verfügt dieser über eine aufladbare Batterie. Auf die muss man bei der AirCard von Rollingsquare leider verzichten, trotzdem ist diese AirTag-Karte mehr als sehenswert.

Ich habe damals das Kickstarter-Projekt unterstützt und meine AirCard in der vergangenen Woche erhalten. In den kommenden Wochen soll es das Teilchen dann auch im Handel geben, unter anderem bei Amazon. Der Preis dürfte dann vermutlich bei 39 Euro liegen – das ist etwas mehr als bei der Konkurrenz. Mehr technische Details könnt ihr bereits auf der Hersteller-Webseite nachlesen.

Die AirCard ist absolut hochwertig gefertigt

Für den kleinen Aufpreis bietet Rollingsquare aber auch einen AirTag im Kreditkartenformat, den man einfach angefasst haben muss. Die Karte ist aus Aluminium gefräst und mit extra bruchsicherem Glas versehen, durch das man auf die innere Elektronik blicken kann. Das sieht nicht nur fantastisch aus, sondern fühlt sich auch ultra hochwertig an. Das hätte ich in der Form sicherlich nicht erwartet.

Keine Überraschungen gibt es bei der AirTag-Funktionalität. Die AirCard unterstützt Apples „Wo ist?“-Netzwerk und kann so zuverlässig und einfach aufgespürt werden, sollte sie mal verloren gehen. Im besten Fall findet ihr so natürlich auch euer Portemonnaie wieder, in dem die AirCard unterbracht ist. Verzichten muss man lediglich auf die Ortung per Ultrabreitband-Chip, das wird Drittanbietern von Apple nicht erlaubt. Dafür ist der Signalton der Aircard rund 20 Prozent lauter als der des AirTag.

Auch als digitale Visitenkarte nutzbar

Darüber hinaus lässt sich die AirCard als digitale Visitenkarte nutzen. Dafür nutzt Rollingsquare eine eigene Online-Plattform, auf der man seine Kontaktdaten, eine kleine Biographie und Links zu wichtigen Diensten eintragen kann.

Wird der QR-Code auf der Karte gescannt oder ein iPhone an den NFC-Chip der AirCard gehalten, öffnet sich euer persönliches Profil, welches dann ganz einfach per Knopfdruck als Kontakt auf dem iPhone gespeichert werden kann. So könnt ihr eure Kontaktdaten ganz einfach teilen, ohne auf klassische Visitenkarten setzen zu müssen.

Leider verfügt die AirCard von Rollingsquare über eine fest verbaute Batterie, die nicht ausgetauscht werden kann. Laut Hersteller-Angaben soll die Batterie zweieinhalb Jahre halten. Im Anschluss erhält man einen 50 Prozent Gutschein, um eine neue AirCard zu kaufen. Zudem soll man die alte AirCard weiter als digitale Visitenkarte nutzen können, denn dafür ist keine Stromversorgung notwendig.