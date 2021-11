Plant with Care: Tolles Premium-Puzzle für nur 1,99 Euro

Vor rund drei Wochen hat meine Kollegin Melanie euch schon einen ersten Ausblick auf Plant with Care (App Store-Link) geliefert. Mittlerweile kann das Spiel im App Store nicht nur vorbestellt, sondern direkt gekauft werden. Mit 1,99 Euro fällt der Preis mehr als human aus, immerhin bekommt man direkt zum Start 72 Level geboten. Auf was ihr euch sonst noch gefasst machen müsst, verraten wir euch in diesem Artikel.

Zunächst einmal ist Plant with Care wirklich wunderschön gestaltet. Nicht nur das Spielfeld sieht klasse aus, sondern auch die Menüs und die gesamte Aufmachung des Spiels. Etwas schade ist nur, dass man das iPad nur im Hochformat halten kann. Im Gegensatz zum iPhone würde ich hier das Querformat bevorzugen. Am Ende schmälert das den Spielspaß aber nur minimal.

In Plant with Care wächst jede Pflanze anders

Die Regeln von Plant with Care sind schnell erklärt: Auf einem Feld müssen verschiedene Pflanzen gesät werden. Mit einer vorgegeben Anzahl an Samen und Spielzügen muss man die gewünschten Mengen der einzelnen Sorten wachsen lassen. Die große Herausforderung: Jede Pflanze wächst anders und der Platz ist begrenzt.

So werden Karotten beispielsweise auf einer horizontalen Linie von links nach rechts gepflanzt, während die Rote Beete diagonal in eine Richtung wächst. Getreide wächst dagegen im Quadrat um das ausgewählte Feld herum. Insgesamt gibt es sieben verschiedene Samenarten, bei denen man sich genau merken muss, wie sie auf dem Feld wachsen.

In Plant with Care kommt es vor allem darauf an, welche Samen man zuerst an welcher Stelle aussät, damit man im Anschluss auch die anderen Pflanzen in der gewünschten Menge wachsen lassen kann. Das macht richtig Spaß, weil es definitiv mal eine andere Idee ist.

Zwei Wünsche hätte ich dann aber doch noch: Ein Rückgängig-Button wäre wirklich praktisch, wenn man sich einmal vertut. Aktuell kann man nur das gesamte Level zurücksetzen. Nicht ganz so wichtig ist die fehlende deutsche Übersetzung, denn im Prinzip kann man Plant with Care auch komplett ohne Englischkenntnisse spielen. Am Ende würde das aber ein tolles Spiel noch perfekt abrunden.