Praktisch: Apple Watch als Fernauslöser für iPhone-Fotos verwenden

Auf den YouTube-Kanal „Apple Support“ gibt es ein neues Video, das zeigt, wie man seine Apple Watch als Fernauslöser für Fotos und Videos benutzen kann. Und die Handhabung ist wirklich sehr einfach.

Öffnet auf dem iPhone die Kamera-App und wählt den entsprechenden Modus aus. Nun öffnet ihr auch die Kamera-App auf der Apple Watch. Die Uhr zeigt das Bild der iPhone-Kamera an und kann als Viewfinder dienen. Gleichzeitig kann man auch ein Foto per Fernauslöser knipsen oder die Videoaufnahme starten oder beenden. Beide Geräte müssen sich in Bluetooth-Reichweite befinden und sollten nicht weiter als 10 Meter entfernt sein.

Auf der Apple Watch stehen noch ein paar Optionen zur Verfügung: Ihr könnt einen 3-Sekunden Timer nutzen, zwischen der vorderen und rückseitigen Kamera wechseln, den Blitz aktivieren, Live Photos einstellen oder HDR an- oder ausschalten. In einem Instagram Reel habe ich die Funktion schon einmal vorgestellt – schaut mal rein.