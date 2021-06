Sphaze: Premium-Puzzle jetzt auch für macOS & Preisaktion

Vor knapp einem Jahr ist Sphaze (App Store-Link) für iPhone und iPad erscheinen. Auch wir haben uns das Puzzle-Spiel damals angesehen und hatten mit den 60 Leveln viel Spaß. In Sphaze gilt es zwei Schreiben so zu drehen, dass ein kleiner Roboter von seiner Startposition aus das Ziel in der Mitte erreichen kann. Mit dieser Technik gilt es die immer komplizierter werdenden Level zu meistern. Hinzu kommen schöne 3D-Grafiken sowie eine deutsche Lokalisierung.

Und ab sofort kann Sphaze auch auf dem Mac gespielt werden. Wer die iOS-Version schon bezahlt hat, kann jetzt kostenfrei auch auf dem Mac spielen. Zum Start der Version für macOS haben die Entwickler und Entwicklerinnen den Preis gesenkt – aktuell kostet Sphaze nur 1,09 Euro statt 3,49 Euro. Die verfügbaren In-App-Käufe dienen nur dazu, um Welten vorzeitig freizuschalten und können demnach getrost ignoriert werden.

Werft abschließend noch einen Blick in den Trailer und entscheidet dann, ob Sphaze ein Spiel für euch ist.