Prêt à Pousser Nano Garden: Jetzt für 24,99 Euro im Angebot

Ihr wollt auch in der dunklen Jahreszeit eigenes Gemüse und eigene Kräuter, habt aber nicht sonderlich viel Platz? Wie wäre es mit einem eigenen kleinen Indoor-Garten? In diesem Fall könnten die Prêt à Pousser Nano Garden eine passende Lösung sein.

Ursprünglich sind die kleinen Töpfe mit Beleuchtung und Samenkapseln zum Preis von 79,99 Euro gestartet, was natürlich eine ordentliche Hausnummer ist. Im Markt bewegen sich die Preise derzeit zwischen 40 und 50 Euro, Gravis möchte aber anscheinend ein paar Modelle aus den Lagern bekommen.

Derzeit bekommt ihr zwei Modelle des Prêt à Pousser Nano Garden für jeweils 24,99 Euro: Den Mintgrünen Topf mit einer Mini-Paprika und den braunen Topf mit Mittagsgold. Die Versandkosten betragen 3,99 Euro und entfallen, wenn ihr ein zweites Produkt mit in den Warenkorb legt.

Wir haben den Prêt à Pousser Nano Garden bereits ausprobiert

Mein Kollege Frederick hat den kleinen Mini-Garten bereits bei sich zuhause ausprobiert und erfolgreich Basilikum wachsen lassen. Alle Einzelheiten findet ihr im Testbericht, ein paar Details möchte ich euch hier aber nicht vorenthalten.

Gerade zu Beginn muss man sich dank des integrierten Wassertanks nicht oft um die Pflanzen kümmern, zudem kann man den kleinen Garten auch in eine dunkle Küchenecke stellen. Die integrierte Beleuchtung kann per App auf die optimalen Bedürfnisse der Pflanze eingestellt werden. Die Stromversorgung erfolgt ganz einfach per USB, ein Netzteil liegt im Lieferumfang bei. Weitere Kapsel mit neuen Samen bekommt ihr direkt beim Hersteller für etwa 5 bis 7 Euro.