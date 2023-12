Screens 5: Großes Update der VNC-App für Mac, iPhone und iPad

Screens (App-Store-Link) ist eine VNC-App, die es euch ermöglicht, von prinzipiell überall auf der Welt auf euren Mac, euer iPhone oder euer iPad zuzugreifen. Mit dem Update auf Screens 5 hat die beliebte Anwendung nun ein großes Update bekommen, das diverse neue Features für euch bereithält. So wurde mit Screens 5 eine universelle, für alle Geräte gültige App entwickelt, und das Herstellen von Verbindungen deutlich vereinfacht. Alle Neuerungen gibt es in diesem Beitrag auf einen Blick.

In der Vergangenheit musstet ihr Screens mehrmals kaufen, wenn ihr es unter iOS und auf dem Mac nutzen wolltet. Das ist nun passé. Denn Screens 5 ist nun eine universelle App, die auf allen Geräte-Typen läuft. Ab sofort könnt ihr Screens also gegen eine Einmalzahlung von 75 Euro oder ein Jahresabo in Höhe von 24,99 Euro kaufen und auf allen Geräten nutzen.

Auch das Herstellen von Verbindungen wurde unter Screens 5 deutlich vereinfacht. So könnt ihr ab sofort einfach einen Computer in der Nähe auswählen, um sofort darauf zuzugreifen, oder ihr meldet euch mit eurer Screens-ID an, um auf Computer zuzugreifen, die bei Screens Connect registriert sind.

Registrierte Geräte können ab sofort auch in Gruppen geordnet werden, um die Ansicht insgesamt übersichtlicher zu gestalten. Auch kürzlich hergestellte Verbindungen werden in der neuen Library-Ansicht dargestellt.

Neue Toolbars auf iPhone und iPad

Auf dem iPad könnt ihr mit Screens 5 ab sofort zwischen einer klassischen, angedockten Toolbar und einer neuen schwebenden Toolbar wählen. Die schwebende Toolbar lässt sich beliebig erweitern oder reduzieren. Mit einer Wischbewegung könnt ihr sie im eingeklappten Zustand schnell in eine der vier Bildschirmecken schieben. Ist die Toolbar ausgeklappt, könnt ihr sie nach oben oder unten verschieben, um mehr Platz auf dem Bildschirm zu haben.

Auch das iPhone hat eine neue Toolbar beschert bekommen. Im Landscape-Modus ist nun eine vertikale Toolbar verfügbar. Dies soll euch das Arbeiten erleichtern und die Probleme des kleinen Screens lösen.

Entsperren mit TouchID und Co.

Ab sofort könnt ihr Jetzt können euch mit Touch ID, Face ID, der Apple Watch oder mit eurem Passwort auf eurem Mac authentifizieren, bevor ihr es auf dem Mac eingebt, mit dem ihr euch verbunden habt. Das soll die Sicherheit erhöhen und den Authentifizierungsprozess beschleunigen.

Verbesserter Curtain-Modus

Screens liefert einen Curtain-Modus, der euch ermöglicht, den Bildschirm des Remote-Macs zu sperren, während ihr über die Screens-Verbindung auf dem Rechner arbeitet. Screens 5 kann nun erkennen, ob der Curtain-Modus auf dem Remote-Mac erfolgreich aktiviert wurde und benachrichtigt euch, falls es hierbei Probleme gab.

Eine Liste weiterer neuer Funktionen findet ihr auf dem Blog von Edovia, der Software-Schmiede hinter Screens.

Kostenlos laden, Vollversion im Abo oder Einmalkauf

Screens 5 könnt ihr ab sofort kostenlos im App Store laden. Ihr braucht iOS bzw. iPad 17 und macOS 14 oder neuer, um die App nutzen zu können. Für 2,99 Euro pro Monat, 24,99 Euro pro Jahr oder einmalig 75 Euro bekommt ihr die Vollversion von Screens. Die App ist auch in einer deutschen Sprachversion verfügbar.