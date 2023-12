Disney Dreamlight Valley erobert Apple Arcade

Dass Disney Dreamlight Valley (App Store-Link) so ein großes Ding ist, war mir nicht klar. Das Spiel ist erst vor wenigen Tagen bei Apple Arcade an den Start gegangen und hat sich schon jetzt auf Platz 1 der Charts festgesetzt. Disney Dreamlight Valley ist für iPhone, iPad, Apple TV und Mac erhältlich, ist 10,6 GB im Download groß und setzt natürlich ein Abonnement bei Apple Arcade voraus.

Bei der Arcade Version von Disney Dreamlight Valley könnt ihr das Basisspiel sowie die Erweiterung „Disney Dreamlight Valley: A Rift in Time“ spielen. Da es bei Apple Arcade keine In-App-Käufe gibt, müsst ihr bei dieser Version auf den Sternenpfad und den Gegenstandladen verzichten.

Dreamlight Valley war einst ein idyllisches Land, in dem die Charaktere von Disney und Pixar in Harmonie lebten … bis zum Vergessen. Nachtdornen überwucherten das Land und löschten die Erinnerungen, die mit diesem magischen Ort verbunden waren. Die hoffnungslosen Bewohner des Tals konnten nirgendwo anders hin und zogen sich hinter verschlossene Türen im Traumschloss zurück. Jetzt liegt es an dir, die Geschichten dieser Welt zu entdecken und die Magie zurück ins Dreamlight Valley zu bringen!

Im Lauf des Spiels trefft ihr immer wieder auf bekannte Disney- und Pixar-Charaktere. So könnt ihr mit Wall-E gärtnern, mit Remy kochen und mit Goofy angeln. Ihr könnt euer Schloss mit Gegenständen, Möbeln, Objekten und mehr ausstatten und euren eigenen Charakter einkleiden. Dabei gilt es auch immer wieder kleine Aufgaben zu erledigen. Von Prinzessinnen bis zu Bösewichten hat jeder Bewohner des Dreamlight Valleys einen eigenen Handlungsbogen, Aufgaben und Belohnungen.

Das bietet die Rift-Erweiterung

„Die Insel der Ewigkeit, einst ein altes Königreich voller Schätze und magischer Artefakte, ist durch Dschafars Einflussnahme auf die Magie in der Zeit verloren gegangen. Reise in dieses ferne Land und nutze ein mysteriöses neues herrschaftliches Werkzeug, die Sanduhr, um neue Geheimnisse zu entdecken und verlorene Schätze zu bergen. Vereitle Dschafars Plan, den Funken der Vorstellungskraft zu stehlen, ein uraltes Relikt, das das Dreamlight Valley zusammenhält. Mit Hilfe der Sanduhr bist du der Schlüssel, um die Risse in der Zeit zu schließen und Dschafars bösem Plan ein Ende zu setzen!“

Anbei findet ihr noch einen Trailer sowie ein längeres Gameplay-Video.

Trailer für Disney Dreamlight Valley

Gameplay Trailer für Disney Dreamlight Valley

Auch neu bei Apple Arcade