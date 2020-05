Prime Video Concerts: Amazon Music kündigt virtuelles Konzerterlebnis an

Konzerte sind aktuell nicht möglich. Für digitale Unterhaltung sorgt jetzt Amazon, die die neuen Prime Video Concerts präsentieren. Die zweiteilige Amazon Original Serie vereint populäre deutschsprachige Künstler zu virtuellen Konzerterlebnissen mit Orchestern, Chören und Bands in besonderen Locations. Prime-Mitglieder und Amazon Music Unlimited-Kunden können die Live-Auftritte jeden Freitag nach der Show auch exklusiv über die Amazon Music-App auf mobilen Geräten und online streamen.

Am 11. Mai gibt es das erste Prime Video Concert mit Bausa und Loredana. Deutschrapper Bausa und Chartstürmerin Loredana performen an einem mystisch, futuristisch gestalteten Set mit Neonlichtern und einer Lichtshow, die auf den jeweiligen Song abgestimmt ist.

In der zweiten Episode am 18. Mai 2020 treten Wincent Weiss und Johannes Oerding auf. Die Sänger Wincent Weiss und Johannes Oerding treten in von der Natur inspirierten Bühnenwelten auf.

So funktioniert das neue Format:

Der kreative Output eines Musikers umfasst immer drei große Highlights: Die Musik, das Musikvideo und die Konzerte. Das alles kombiniert Prime Video Concertsin einer bisher vollkommen ungesehenen Art und Weise. Das neue Format von Amazon Prime bringt die größten Artists zusammen auf die Bühne, erweckt ungehörte Arrangements zum Leben und sorgt durch ein außergewöhnliches Set Design dafür, dass etwas ganz Neues geschaffen wird: Eine Mischung aus Live-Konzert und Musikvideo, die sich jeder Amazon Prime Nutzer direkt ins Wohnzimmer holen kann. Für den ersten audiovisuellen Top-Aufschlag machen Bausa und Loredana sowie Wincent Weiss und Johannes Oerding den Anfang –und setzen die Messlatte für nachfolgende Künstler garantiert ganz weit hoch.

Amazon Music Unlimited 3 Monate gratis testen

Hört sich gut an? Falls ihr weder Prime- noch Amazon Music Unlimited-Kunde seid, könnt ihr euch die Konzerte dennoch ansehen, denn aktuell kann man man Amazon Music Unlimited 3 Monate kostenlos nutzen – das gilt allerdings nur für Neukunden.

(Fotos: Amazon)