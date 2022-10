Redakteur gesucht: Wir verstärken unser kleines Team

Ihr wollt euch ein wenig Geld dazu verdienen und habt Lust, die neuesten Gadgets und Apps auszuprobieren? Dann hätten wir ein passendes Stellenangebot für euch. Für unseren Blog appgefahren.de suchen wir einen Redakteur oder eine Redakteurin (m/w/d) auf 450-Euro-Basis oder in Teilzeit.

Das müsst ihr mitbringen: Ihr solltet der deutschen Rechtschreibung mächtig sein und auch englische Texte verstehen können. Ihr nutzt in eurem Alltag Apple-Geräte, insbesondere natürlich ein iPhone. Ihr beschäftigt euch gerne mit Technik und könnt spannende Geschichten schreiben.

Im besten Fall kommt ihr aus dem Ruhrgebiet und könnt auch mal bei uns im Büro in Bochum vorbeischauen. Prinzipiell ist die Arbeit von zuhause aus möglich. Ihr habt schon Erfahrungen mit WordPress gesammelt? Umso besser!

Das bieten wir euch: Einen spannenden Nebenjob in einem jungen und sympathischen Team aus aktuell drei Personen. Flexible Arbeitszeiten unterhalb der Woche und ggf. auch an Wochenenden. Innovative Technik und Gadgets zum Ausprobieren und oftmals auch zum Behalten.

Das müsst ihr tun: Habt ihr Lust auf den Job bei uns? Dann sendet uns jetzt eine kurze Bewerbung und einen Lebenslauf zu. Am besten direkt per Mail an support [at] appgefahren.de.