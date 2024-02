Ring erhöht die Abokosten für den Basic-Tarif um 25 Prozent

Ring, eine Marke von Amazon für Video-Türklingeln und Überwachungskameras, zieht die Preise für das Ring Protect Basic Abo an. Während man bisher 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr bezahlt hat, kostet der Basic-Plan ab dem 11. März einen Euro pro Monat mehr oder 10 Euro im Jahr mehr. Demnach müsst ihr 4,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr bezahlen.

Der Basic-Tarif ist das günstigste Abo von Ring und bietet für ein Gerät eine erweiterte Funktionalität. Unter anderem gibt es eine Personenerfassung, ergänzte Benachrichtigungen mit Fotos, einen Videospeicher für bis zu 180 Tage, Fotoaufnahmen sowie die Möglichkeit Videos zu speichern und zu teilen.

Ab 11. März steigt der Preis

Die Preiserhöhung tritt am 11. März in Kraft, wobei ihr erst den neuen Preis bezahlt, wenn euer aktuelles Abonnement ausläuft beziehungsweise sich verlängert. Der Ring Protection Plus-Plan ist von der Preiserhöhung nicht betroffen, hier werden weiterhin 10 Euro pro Monat oder 100 Euro pro Jahr fällig. Mit dem Plus-Tarif könnt ihr all eure Ring-Geräte mit dem erweiterten Funktionsumfang ausstatten.

Auch andere Anbieter von smarten Kameras und Türklingeln haben ihre Preise in letzter Zeit erhöht. Arlo hat den Preis für sein Einzelkamera-Abo gleich um 3 Euro erhöht, Google Nest hat zwei Euro aufgeschlagen. Bei Ring ist der Aufschlag vergleichsweise klein. Entsprechende E-Mails an Nutzer und Nutzerinnen sollten zur gegebenen Zeit versendet werden.

Gut zu wissen: Wenn ihr euer Abo kündigt, werden alle aufgezeichneten Videos dauerhaft gelöscht. Um Videos zu speichern, sollten diese vor der Kündigung heruntergeladen werden.