Rip Them Off: Nicht nur für Tower-Defense-Fans eine Empfehlung

Bereits in der vergangenen Woche habe ich euch erste Informationen rund um Rip Them Off (App Store-Link) mit auf den Weg gegeben. Das Premium-Spiel der Macher von Swim Out kann bereits vorbestellt werden und startet am Donnerstag offiziell durch. Mittlerweile habe ich auch die ersten eigenen Eindrücke sammeln können – und die fallen sehr gut aus.

Rip Them Off ist ein minimalistisches neues Puzzlespiel mit Elementen von Wirtschaftsmanagement und Tower Defense. Der Vorstand will Gewinne sehen und es ist deine Aufgabe, die Straßen mit Läden auszustatten, denen die Massen nicht widerstehen können. Wähle ideale Standorte und Geschäfte und verdiene genug, um in immer schwierigeren Herausforderungen die Karriereleiter zu erklimmen!

In dem in deutscher Sprache lokalisierten Rip Them Off baut man keine Verteidigungstürme um die Angreifer vom Ziel abzuhalten, stattdessen baut man an einer Einkaufsstraße verschiedene Geschäfte, um den Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen.

In Rip Them Off zieht man den Kunden das Geld aus der Tasche

Dabei ist die richtige Strategie absolut entscheidend. Mit dem vorhandenen Budget muss man sich für passende Geschäfte entscheiden und gleichzeitig bedenken, dass ein Kunde, der bereits in einem Geschäft war, ein gleiches Geschäft ein paar Meter weiter nicht mehr aufsucht.

Die einzelnen Geschäfte unterscheiden sich zudem mit dem durchschnittlichen Einkaufswert, der Kapazität und der Aufenthaltszeit der Kunden voneinander. Die Geschäfte müssen dann so klug miteinander kombiniert und ausgebaut werden, dass am Ende die gesteckten Umsatzziele erreicht werden, um ein Level erfolgreich zu beenden.

Mir macht Rip Them Off bisher jedenfalls sehr viel Spaß, auch optisch ist es wirklich nett gemacht. Überzeugend ist am Ende vor allem das Spielprinzip, das auf bekannte Elemente setzt, aber etwas ganz Neues kreiert. Hier kann man durchaus über die 4,49 Euro teure Vorbestellung nachdenken, um das Spiel direkt am Donnerstag ausprobieren zu können.