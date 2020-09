Solo Loop passt nicht – und die ganze Apple Watch muss retourniert werden

Mir ist es tatsächlich auch passiert: Ich musste mich bei der Bestellung meiner Apple Watch Series 6 mit dem geflochtenen Solo Loop zwischen zwei Armband-Größen unterscheiden. Was ich damals noch nicht wusste: Liegt man zwischen zwei Größen oder nur ganz knapp innerhalb einer größeren Größe, sollte man sich auf jeden Fall für das kürzere Armband entscheiden.

Ich habe das längere Armband gewählt und mich damit ganz klar falsch entschieden. Schon beim ersten Anprobieren war klar: Das wird nichts. Aber was tut man in einem solchen Fall?

die neuen Solo Loop Armbänder im Apple Online Store

Das Problem: Apple Watch und Armband sind, trotz separater Verpackungen, ein Produkt. Und das Produkt kann nur zusammen wieder zurückgegeben werden. Bei den aktuellen Lieferzeiten der Apple Watch, insbesondere in Verbindung mit dem geflochtenen Solo Loop, wäre eine Neubestellung keine Option für mich.

Diese Optionen habt ihr, wenn das Solo Loop Armband nicht passt

Plan B klingt da schon besser: Zusammen mit der Rechnung der Apple Watch kann man einen Apple Store aufsuchen und das Band dort austauschen. Allerdings scheitert auch dieser Plan in meinem speziellen Fall an der Tatsache, dass die Verfügbarkeit der Armbänder aktuell sehr schlecht ist – und was nicht im Apple Store verfügbar ist, kann auch nicht ausgetauscht werden.

Und so sind wir am Ende bei Plan C: Das geflochtene Solo Loop Armband auf einer Plattform wie eBay Kleinanzeigen verkaufen. Ich konnte hier problemlos den Neupreis plus Versandkosten erzielen und habe einen anderen Apple-Nutzer glücklich machen können. Das Armband habe ich mittlerweile in der neuen Größe bestellt und muss mich darauf bis November gedulden, solange trage ich die Apple Watch Series 6 einfach mit einem anderen Armband.

Eines kann ich euch aber schon jetzt sagen: Das geflochtene Solo Loop fühlte sich in den paar Minuten, während denen ich es getragen habe, wirklich sensationell komfortabel an.