Roborock S8 Pro Ultra in Weiß wieder bei Amazon erhältlich

Vor knapp einer Woche ist der neue Roborock S8 Pro Ultra (Amazon-Link) gestartet und der Lagebestand war am Start entweder zu gering oder die Nachfrage zu groß. Vor allem die weiße Variante, die nur bei Amazon verkauft wird, war schon in den frühen Morgenstunden nicht mehr verfügbar. Jetzt scheint das Amazon-Lager wieder gefüllt zu sein, der Roborock S8 Pro Ultra in Weiß kann bestellt werden und wird innerhalb weniger Tage geliefert.

Die 100 Euro Rabatt zur Einführung sind leider nicht mehr verfügbar, der Preis liegt bei 1499 Euro. Das ist eine Menge Geld und was ihr dafür bekommt, könnt ihr in meinem Testbericht nachlesen. Der S8 Pro Ultra ist mit einer der besten Saug- und Wischroboter, die ihr aktuell kaufen könnt.

roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit Wischfunktion Absaugstation,... All-in-One-Andocksystem und den fortschrittlichsten Reinigungstechnologien. Vergiss Putzen - wirklich! Roborock S8 Pro Ultra Saugroboter mit...

DuoRoller Riser Bürste, Extreme Saugkraft von 6000 Pa. Roborock S8 Pro Ultra staubsauger roboter mit absaugstation noch effizientere Reinigung, noch...

