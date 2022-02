Satechi stellt Pro Hub Max für das MacBook Pro 2021 vor

Das MacBook Pro 2021 hat glücklicherweise von Haus aus wieder mehr Anschlüsse, wer dennoch mehr Ports benötigt, kann jetzt einen Blick auf den neuen Satechi Pro Hub Max werfen. Dieser wurde für das neue MacBook Pro entwickelt und wird einfach über beide USB-C Anschlüsse auf der linken Seite eingesteckt. Der MagSafe-Ladeport bleibt frei, der Kopfhöreranschluss wird überdeckt, allerdings bietet das Dock selbigen ebenfalls an.

Satechi Pro Hub Max: Alle Anschlüsse

1 x USB 4 (Thunderbolt) – bis zu 96W Laden, bis zu 6K 60Hz Display Output, bis zu 40 Gbps Datentransfer

1 x HDMI – 4K 60Hz

1 x USB-A 3.0 – bis zu 5 Gbps

1 x Micro/SD Kartenleser

1 x Gigabit Ethernet

1 x USB-C Datenport – bis zu 5 Gbps

1 x Audio Port

Kompatibel ist der Hub mit allen MacBooks, die zwei USB-C Ports auf einer Seite anbieten. Also auch mit dem MacBook Pro 2017 und neuer sowie mit dem MacBook Air 2018 und neuer. Der Satechi Pro Hub Max wird in Kürze für vermutlich 99 Euro in den Farben Grau und Silber verfügbar gemacht.