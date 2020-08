Schlammschlacht Apple vs Epic: Microsoft stellt sich auf die Seite der Entwickler

Der Streit zwischen Apple und Epic Games geht in eine weitere Runde. Nachdem die Entwickler des beliebten Online-Multiplayer-Games Fortnite zu Beginn dieses Monats mit dem Hinzufügen einer direkten Zahlungsoption in Fortnite unter iOS einführten, verstießen sie gegen die App Store-Richtlinien. Die Folge: Apple entfernte Fortnite aus dem App Store und droht nun weiterhin damit, den Entwickleraccount von Epic Games zu schließen, sollte man Fortnite nicht ohne diese direkte Zahlungsoption erneut einreichen. Ähnliches ereilte die Entwickler auch auf anderen Plattformen: Google Play und der Microsoft Store nahmen Fortnite ebenfalls aus dem Programm.

Epic Games schießt seitdem hart gegen Apple – zuletzt gab es am gestrigen Sonntag einen #FreeFortnite Cup im Spiel, dessen Marketingmaterial eindeutig in Richtung Apple zielte. Bei Epic empfindet man Apples Plan, Epic Games aus dem Entwicklerprogramm auszuschließen, als „überzogene Vergeltungsmaßnahme“ und „ein ungesetzliches Bemühen, das Monopol aufrechtzuerhalten und jede Aktion anderer, die es wagen könnten, sich Apple zu widersetzen, zu unterbinden“, wie unter anderem MacRumors berichtet. Sollte es zwischen den Parteien nicht zu einer Einigung kommen, ist damit zu rechnen, dass Apple Epic Games am 28. August 2020 aus dem Entwicklerprogramm entfernt.

Das an sich wäre noch zu verkraften, allerdings ist mit dieser Maßnahme nicht nur Fortnite aus dem App Store verschwunden, sondern auch Epic Games’ Spielengine Unreal Engine für iOS und macOS. Auf diese sind tausende Entwickler für die Kreation ihrer Spiele angewiesen. Epic Games hat nun eine Gerichtsakte eingereicht, in der von zahlreichen Unreal Engine-Lizenznehmer die Rede ist, die „ihre große Besorgnis über Apples Vorgehen und dessen Auswirkungen auf ihre iOS- und macOS-gebundenen Projekte zum Ausdruck zu bringen“.

Spiele mit Unreal Engine würden „erheblich benachteiligt“

Einer dieser Lizenznehmer ist Microsoft, die sich in einer Erklärung von ihrem Spielechef Kevin Gammill klar auf die Seite von Epic Games stellen. Gammill bemängelt, dass „Apples Einstellung der Fähigkeit von Epic, Unreal Engine für iOS oder MacOS zu entwickeln und zu unterstützen, den Spieleautoren und Spielern schaden wird“. Gammill argumentiert, dass Spiele, die die Unreal Engine verwenden, „erheblich benachteiligt“ würden. Als Beispiel führte er Microsofts eigenes Rennspiel Forza Street für iOS an.

Apple hingegen spricht in Bezug auf Epic Games von „selbst zugefügten Wunden“, da die Entwickler absichtlich gegen die App Store-Regeln verstoßen haben. Gleichzeitig betont man auch, dass man sich freuen würde, Fortnite wieder im App Store veröffentlicht zu wissen, sollte Epic Games die derzeitigen Verstöße gegen die App Store-Richtlinien beheben. Für morgen ist um 15 Uhr (US Pacific Time) eine Anhörung vor dem zuständigen kalifornischen Gericht in dieser Sache geplant. Epic Games hatte einen Antrag auf eine einstweilige Verfügung gestellt, nach der Apple verpflichtet sei, Fortnite während des Gerichtsverfahrens wieder im App Store zuzulassen. Man darf gespannt sein, wie sich der Fall in den nächsten Tagen entwickeln wird – so oder so erscheint der Streit mittlerweile wie eine Auseinandersetzung aus dem Kindergarten.