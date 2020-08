Entdeckung: Prototyp eines ersten Mac minis mit iPod-Dock

Die erste Generation des Mac mini erschien im Jahr 2005. Seitdem hat sich viel getan, vor allem im Hinblick auf den Zusatz „mini“. Von einer früheren größeren Tupperdose mitsamt eines Disk-Laufwerks hat sich der kompakte Desktop-Rechner von Apple zu einem flachen Schmuckkästchen entwickelt.

Wie nun der Twitter-User @DongleBookPro in seinem Account präsentiert, plante Apple seinerzeit sogar ein ganz besonderes Feature in die erste Generation des Mac mini zu integrieren: Einen 30-Pin-Connector auf der Oberseite für einen iPod Nano. Wie wir alle wissen, ist daraus nichts geworden, der Mac mini erschien ohne dieses praktische kleine Extra.

EVT Mac Mini, with iPod dock. Totally scraped project that never saw the light of day pic.twitter.com/fSm1m31fhX

— Dongle (@DongleBookPro) August 22, 2020