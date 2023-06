Self Service-Reparatur jetzt auch für iPhone 14-Modelle und weitere Macs

Ende letzten Jahres ist das Self Service-Reparatur Programm auch in Europa und Deutschland gestartet, heute wird das Programm auf weitere Apple-Geräte ausgeweitet. Ab dem 21. Juni wird es auch Apple Originalersatzteile und Werkzeuge für die iPhone 14 Produktfamilie, das 13″ MacBook Air mit M2 und die die MacBook Pro Modelle mit M2 Pro und M2 Max geben.

Apple wird außerdem den Prozess zur Systemkonfiguration, der für Reparaturen beim iPhone für Displays, Batterien und Kameras verwendet wird, noch benutzerfreundlicher gestalten. Die Systemkonfiguration ist ein Software-Tool, das nach der Reparatur sicherstellt, dass diese mit Originalteilen von Apple — entwickelt und getestet nach international anerkannten Standards — korrekt durchgeführt worden sind und die Teile einwandfrei funktionieren. Das Tool steht allen Nutzern und Nutzerinnen der Self Service-Reparatur und teilnehmenden Dienstleistern an Apple Reparaturprogrammen kostenlos zur Verfügung.

Wenn die Systemkonfiguration nach einer Reparatur ausgeführt wird, werden die Apple Originalteile authentifiziert, die Firmware aktualisiert und die Teile kalibriert, um maximale Leistung und Qualität zu gewährleisten. Bei Reparaturen mit biometrischer Authentifizierung wie Touch ID oder Face ID verbindet die Systemkonfiguration die biometrischen Sensoren mit der vom Hauptprozessor isolierten Secure Enclave, um die Sicherheit des Geräts und die Privatsphäre der Kund:innen zu gewährleisten.

Nutzer und Nutzerinnen der Self Service-Reparatur können ab sofort die Systemkonfiguration starten, indem sie ihre Geräte in den Diagnosemodus versetzen und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Um den letzten Schritt einer Reparatur auszuführen, muss man sich somit nicht mehr an das Self Service-Reparatur Supportteam wenden, dieses steht aber selbstverständlich weiterhin zur Verfügung, um bei Bedarf zu helfen.

Die Self Service-Reparatur wird auch für die True Depth Kamera und den oberen Lautsprecher der iPhone 12- und iPhone 13-Produktfamilien sowie für Mac Desktops mit M1 in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Polen, Schweden, Spanien und den USA verfügbar sein.

Foto: Apple.