Silo Staffel 2: Erscheint am 15. November auf Apple TV+, offizieller Trailer jetzt da

Die Science-Fiction-Series Silo, ein Original bei Appel TV+, geht in die Verlängerung. Ab dem 15. November steht die zweite Staffel zum Streamen bereit, doch schon jetzt könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Serie ansehen.

Die Serie Silo spielt in einer dystopischen Zukunft, in der die letzten Überlebenden der Menschheit tief unter der Erde in einem riesigen, mehrstöckigen Bunkersystem leben. Dieses Silo schützt die Bewohner vor einer zerstörten, toxischen Außenwelt, die angeblich unbewohnbar ist. Niemand weiß genau, wann oder warum das Silo erbaut wurde, und die Menschen leben unter strengen Regeln, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.

Die Handlung dreht sich um Juliette, eine Ingenieurin, die nach dem mysteriösen Tod eines geliebten Menschen beginnt, Fragen zu stellen. Ihre Nachforschungen führen sie zu beunruhigenden Entdeckungen, die das Vertrauen in das Silo und seine Führung erschüttern. Juliette stößt dabei auf ein Netz aus Geheimnissen und Lügen, das weit über das hinausgeht, was sie erwartet hat. Während sie versucht, die Wahrheit über das Silo und die Außenwelt herauszufinden, wird klar, dass dieses Wissen lebensgefährlich sein könnte.

Im Kern behandelt Silo Themen wie Überwachung, Kontrolle, Wahrheit und Freiheit, während die Figuren zwischen dem Drang nach Antworten und dem Wunsch nach Sicherheit hin- und hergerissen sind.

Silo Staffel 2: Darum geht es

In Silo Staffel 2 setzt die Geschichte direkt nach den schockierenden Ereignissen des ersten Finales fort. Juliette hat das Geheimnis des Silos entdeckt und wagt sich nach draußen, nur um festzustellen, dass die vermeintlich grüne und lebendige Außenwelt eine Illusion ist. In Wahrheit ist die Welt karg und öde, voller Krater, die jeweils weitere unterirdische Silos verbergen.

Die zweite Staffel verspricht, noch mehr über das mysteriöse System der Silos und ihre Ursprünge zu enthüllen, während Juliette weiterhin gegen die Machthaber und die Wahrheit ankämpft.

Fotos: Apple.