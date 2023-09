Siri-Remote: Bald könnt ihr euer iPhone nutzen, um verlorene Siri Remotes zu finden

Am Dienstag hat Apple eine neue Firmware für die Siri Remotes der zweiten und dritten Generation veröffentlicht. Damit soll es nun möglich sein, die in tvOS 17 enthaltene Funktion zu nutzen, die euch erlaubt, euer iPhone für die Suche nach eurer verschollenen Fernbedienung zu nutzen.

Wer kennt sie nicht, die leidige Suche nach der Fernbedienung? Besonders bei kleinen Fernbedienungen kann so ein plötzliches Verschwinden ja durchaus öfter mal vorkommen. Mit dem Update auf tvOS 17 und iOS 17 könnt ihr ab sofort euer iPhone nutzen, um nach verlorenen Siri Remotes zu suchen.

Die Benutzeroberfläche ähnelt dabei der „Wo ist“-Funktion, die iPhone-Nutzer seit mehreren Jahren kennen (und einige vermutlich auch lieben). So führt euch ein größer werdender Kreis in die Richtung, in der die Siri Remote geortet wurde.

Klappt bei Apple TV 4K ab 2021

Das Update gilt allerdings nur für Siri Remote des zweiten und dritten Generation und auch nur für Apple TV 4Ks aus 2021 und 2022. Um die Siri Remote zu aktualisieren, muss euer Apple TV eingeschaltet und auf dem neuesten Stand sein und mit der Siri Remote verbunden sein. Ohne diese Grundvoraussetzungen ist ein Update nicht möglich. Allerdings lässt sich das Update der kleinen Fernbedienung auch nicht erzwingen. Das heißt, ihr müsst vielleicht ein paar Versuche starten, falls es nicht beim ersten Mal automatisch klappt.

Anders als Gerüchte es vermuten ließen, hat Apple die „Wo ist“-Funktion nicht direkt der Siri Remote hinzugefügt. Doch die geschaffene Lösung läuft auf das gleiche Ergebnis heraus.

Am kommenden Montag sollen tvOS 17 und iOS17 dann offiziell veröffentlicht werden.

