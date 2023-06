„Siri, schalte das Licht an“: Apple will Aktivierungswort „Hey Siri“ verkürzen

Apples Sprachassistentin Siri wird per Sprachzuruf mit dem Befehle „Hey Siri“ angesprochen. Im Vergleich zu Alexa oder Google ist das deutlich länger, da das zusätzlich „Hey“ gesprochen werden muss. Laut Mark Gurman will sich Apple dem Markt anpassen und auf das zusätzliche „Hey“ künftig verzichten. So soll Siri direkt nach dem Zuruf des eigenen Namens zuhören.

Schon im November letzten Jahres hatte Gurman auf die Umstellung hingewiesen, heute ergänzt der Apple-Experte:

Das Unternehmen arbeitet an einer Initiative, um das „Hey“ in der Auslösephrase wegzulassen, so dass ein Benutzer nur noch „Siri“ sagen muss – zusammen mit einem Befehl. Das mag wie eine kleine Änderung erscheinen, aber die Umstellung ist eine technische Herausforderung, die ein erhebliches Maß an KI-Training und zugrundeliegender technischer Arbeit erfordert. Die Komplexität besteht darin, dass Siri in der Lage sein muss, die einzelne Phrase „Siri“ in mehreren verschiedenen Akzenten und Dialekten zu verstehen. Die Verwendung von zwei Wörtern – „Hey Siri“ – erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das System das Signal richtig auffängt.“

Bisher ging Gurman davon aus, dass die Änderung irgendwann im Jahr 2023 oder 2024 eingeführt wird, allerdings kann man davon ausgehen, dass es jetzt schneller geht, da die Ankündigung noch heute erfolgen soll. Es wird gemunkelt, dass Apples Mixed-Reality-Headset über eine Sprachsteuerung verfügen wird, sodass Verbesserungen an Siri wahrscheinlich mit der Ankündigung des neuen Geräts einhergehen würden.