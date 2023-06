Jackery mit neuem Sale: Solargenerator 1000 Pro, 1500 Pro und 2000 Pro im Angebot

Anzeige. Vor ein paar Tagen habe ich meinen ausführlichen Testbericht zum Jackery Solargenerator 1000 Pro veröffentlicht und bin mit der Handhabung, Zuverlässigkeit und Verarbeitung sehr zufrieden. Beim aktuellen Sale ist auch diese Version weiterhin im Angebot, hier zahlt ihr für den Solargenerator 1000 Pro inklusive 2x 80 Watt Solarmodul nur 1359 Euro statt 1699 Euro.

Die Version 1000 Pro ist meiner Meinung nach ein guter Einstieg, hier gibt es 1002 Wh, zwei Steckdosen, 2x USB-C und 2x USB-A. Das Gewicht ist mit 11,5 Kilogramm noch im Rahmen, mit dem Tragegriff lässt sich die Station gut transportieren. Mit den beiden 80 Watt-Modulen könnt ihr die Station wieder mit grünem Strom aufladen.

Klickt euch gerne noch einmal in meinen Testbericht für alle Details:

Jackery Solargenerator 1000 PRO 160W, 1002 Wh Powerstation mit 2* 80 W... SCHNELLE WANDLADUNG IN 1,8 STUNDEN. 1002 Wh Kapazität mit einer Eingangsleistung von 800W, so dass die Wandladung nur 1,8 Stunden dauert. Mit 2*80W...

DUAL PD 100W DESIGN. 2* 100W USB-PD Anschlüsse, die eine konstante Stromversorgung für Geräte wie Smartphones, iPads, Laptops und Drohnen liefern....

Sollten euch die beiden 80er Solar-Panels nicht ausreichen, könnt ihr auch das 100er Solar-Panel günstiger kaufen. Mit diesem Modul ist die Station etwas schneller aufgeladen, hier muss man aktuell nur 263,99 Euro statt 329,99 Euro bezahlen.

Angebot Jackery Faltbares Solarpanel SolarSaga 100 - Solarmodul für Explorer 500/1000... PERFEKT FÜR JACKERY EXPLORER - Die umweltfreundliche Solaranlage ist der ideale Generator für die Jackery Explorer 240/500/1000 Pro/1500 Pro...

HOHE EFFIZIENZ - Die hocheffizienten monokristallinen Solarzellen erreichen eine Umwandlungseffizienz von 25%.100W hohe Ausgangsleistung....

Jackery Solargenerator 1500 Pro

Etwas mehr Power liefert der Jackery Solargenerator 1500 Pro, der Anfang dieses Jahres neu vorgestellt wurde. Er bietet eine Ausgangsleistung von satten 1.800 Watt sowie eine Speicherkapazität von 1.512 Wh. Genau wie die anderen Produkte der Pro-Familie ist auch der 1500 Pro besonders sicher, stoßfest und feuerbeständig. Obendrein hat der Explorer 1500 Pro ein intelligentes Batteriemanagementsystem (BMS). Die darin enthaltenen 12 Schutzfunktionen decken unerwartete Szenarien wie Überstrom, Kurzschluss, Tiefentladung, Überlastung, Überspannung und Überhitzung effektiv ab und gewähren so ein Plus an Sicherheit.

Der Jackery Explorer 1500 Pro verfügt über Maße von 38,4 x 26,9 x 30,75 cm und wiegt mit 17 Kilogramm rund 20 Prozent weniger als gängige Produkte mit ähnlicher Kapazität. Dabei arbeitet der 1500 Pro im Betrieb mit 30 bis 46 Dezibel stets flüsterleise und spendet dank integrierter Taschenlampe auf Knopfdruck Licht. Vor allem aber werden auf der Vorderseite viele Anschlussmöglichkeiten für den Einsatz mit 1800 Watt Nenn- oder 3600 Watt Spitzenleistung geboten. Darunter zwei Qualcomm Quick Charge 3.0 mit bis zu 18W, zwei USB-C-Ports mit Power Delivery mit bis zu 100W und eine 12-Volt-Buchse. Daneben befinden sich zwei Schuko-Steckdosen für 230-Volt-Geräte. Auf der Rückseite sind je ein AC- und DC-Eingang verbaut, um die Powerstation aufzuladen.

Die Variante 1500 Pro wird im Jackery-Shop für 1439,10 Euro statt 1599 Euro verkauft. Bei Amazon wird das Bundle mit einem 200 Watt Solar-Modul für 2060 Euro statt 2289 Euro angeboten.

Jackery Solargenerator 1500 PRO 200W, 1512Wh Powerstation mit SolarSaga 200W, Solar-... [Mehr als schnell ]: Ultra-Solarladung definiert Schnellladung neu: nur 2 Stunden Ladevorgang per Solarladung bei max. 1.400 Watt oder per Wandladung....

[Ultimative Rundum-Sicherheit]: Mehr Sicherheit mit intelligentem BMS und 8 Temperatursensoren. Ein patentiertes Multi-Duct-Design liefert 30 %...

Jackery Solargenerator 1500 Pro 1599 EUR 1439,10 EUR im Jackery-Shop kaufen

Jackery Solargenerator 2000 Pro

Noch mehr Power liefert der Jackery Solargenerator 2000 Pro. Dieser bietet eine Ladekapazität und -leistung mit einer Kapazität von 2.160 Wh, 2.200W Wechselstromleistung und 4.400W Spitzenleistung, was ideal für die Stromversorgung der meisten kleinen Haushaltsgeräte unterwegs ist. Er verfügt über sieben Steckdosen (zwei AC, zwei USB-A, zwei USB-C, eine DC), die mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen können. Das 38,4 x 26,9 x 30,8 cm große Kraftwerk wiegt etwa 19,5 Kilogramm.

Für den Solarstrom zuständig sind die insgesamt sechs SolarSaga 200-Module mit 200W, die aus monokristallinen Solarzellen bestehen. Sie wurden mit verstellbaren Ständern ausgestattet, um die Sonnenenergie optimal zu nutzen und so eine maximale Ladeeffizienz zu erzielen. Die Nennspannung beträgt 18V, der Nennstrom 11,12 A. Jedes Panel wiegt etwa 8,3 Kilogramm und kommt auf Maße von 54,1 x 61,5 x 4,1 cm (zusammengeklappt) oder 54,1 x 232,0 x 2,5 cm (ausgeklappt). Die Solarpanel lassen sich bei Temperaturen zwischen -10 Grad und +65 Grad Celsius anwenden.

Der Jackery Solargenerator 2000 Pro kostet im Jackery-Shop 1839,20 Euro statt 2299 Euro. Bei Amazon gibt es das Bundle mit 2x 200W Solar-Modulen für 2879 Euro statt 3599 Euro.

Jackery Solargenerator 2000PRO 400W, 2160Wh Powerstation mit 2*SolarSaga 200, 2*... GIGANTISCHE KAPAZITÄT: Mit 2160 Wh Kapazität, 2200 W Wechselstromleistung und 4400 W Stoßleistung liefert der Solargenerator 2000 Pro...

SCHNELLE LADUNG: Jackery Explorer 2000 PRO kann in nur 2 Stunden über eine Steckdose vollständig aufgeladen werden. Mit USB Typ C Schnellladung PD...