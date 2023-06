Roborock Q7 Max und Q7 Max+ mit Absaugstation günstiger erhältlich

Die Q-Reihe bei Roborock richtet sich an Einsteiger, die zu einem guten Kurs einen soliden Saug- und Wischroboter suchen. Die neusten Top-Modelle kosten bis zu 1500 Euro, das möchte nicht jeder investieren. Heute möchten wir auf die reduzierten Modelle Q7 Max und Q7 Max+ aufmerksam machen. Diese haben wir schon getestet, alle Details findet ihr im verlinkten Testbericht.

Roborock Q7 Max+ im Test: Zuverlässiger Saug- und Wischroboter mit Absaugstation Zum Start mit großem Rabatt kaufen - Vor ein paar Wochen habe ich euch ja schon das neue Top-Modell Roborock S7 MaxV vorgestellt. Mit Absaugstation liegt man hier bei 799 Euro, mit Saug-und-Wischstation sogar bei 999 Euro.…

Der Roborock Q7 Max kommt ohne Absaugstation daher, der Roborock Q7 Max+ bietet eine solche, verzichtet aber auf eine Wischstation. Der 2,5 Liter große Staubbeutel in der Station sorgt dafür, dass ihr weniger manuell eingreifen müsst, da dieser deutlich seltener geleert werden muss.

Bei der Wischfunktion müsst ihr allerdings selbst Hand anlegen und das Tuch regelmäßig manuell reinigen, da es hier keine Wischstation gibt. Ich würde den Q7 Max+ vorwiegend nur fürs Saugen empfehlen, wobei das Wischtuch mit 300 Gramm Anpressdruck durchaus seine Berechtigung hat.

Die Saugkraft ist mit 4200 Pa in Ordnung, die neusten Modellen schaffen schon 6000. Der Q7 Max kann bis zu 3 Stunden am Stück reinigen, hier sollten auch größere Wohnung oder Häuser in einem Durchgang bearbeitet werden. Alle Einstellungen könnt ihr wie gewohnt in der wirklich sehr gut gemachten Roborock-App vornehmen.

Der Roborock Q7 Max ohne Absaugstation kostet jetzt nur noch 379 Euro statt 499 Euro, der Roborock Q7 Max+ mit Absaugstation liegt bei 499 Euro statt 699 Euro.

Angebot roborock Q7 MAX Staubsauger Roboter, 4200Pa WLAN-Saugroboter mit No-Go-Zonen,... 【4200Pa & Verbesserte Gummibürste】Mit dem optimierten Saugkanal wurde die Saugleistung des Q7 MAX Saugroboter mit wischfunktion auf 4200 Pa...

【Intelligente LiDAR-Navigation】 Roborock saug und wischroboter verwenden Smart Navi 3. 0, um effizient durch Ihr Zuhause zu navigieren und Ihren...