Sky Q IPTV Box ausprobiert: Sky Q übers Internet ohne Kabel und Sat

Wer sich für ein Sky Q-Abo interessiert, muss nicht zwingend mehr über einen Kabel- oder Sat-Anschluss verfügen. Während man mit WOW (ehemals Sky Ticket) schon eine Möglichkeit abseits von Kabel und Sat anbietet, gibt es mit der Sky Q IPTV Box allerdings alle Vorteile von Sky Q. Ich durfte die Box ein paar Monate leihweise testen und möchte jetzt gerne meine Erfahrungen teilen.

Sky ist bei mir hauptsächlich im Einsatz, um die Bundesliga, die 2. Bundesliga und den DFB-Pokal live sehen zu können. Natürlich bietet Sky Q deutlich mehr und bei der Bestellung lassen sich auch weitere Pakete dazu buchen. Dazu aber später mehr.

Einfache Installation

Im Gegensatz zum herkömmlichen Sky Q Receiver ist die Sky Q IPTV Box deutlich kleiner – sie misst nur 10,5 x 10,5 x 1,5 Zentimeter. Auf der Rückseite gibt es dann einen Stromanschluss, einen HDMI-Port sowie ein Ethernet-Anschluss. Nach dem ersten Start folgt man einfach den Anweisungen auf dem Fernseher und richtet so die kleine Box ein. Natürlich könnt ihr die Sky Q IPTV Box auch per WLAN koppeln, eine Kabelverbindung ist nicht zwingend notwenig, manchmal aber störungsfreier.

Wer Sky Q schon einmal genutzt hat, wird sich direkt Zuhause fühlen. Über die mitgelieferte Fernbedienung könnt ihr auf alle Sender zugreifen. Hier muss man einfach sagen: Da es so viele Sender gibt, sollte man sich eine Liste mit Favoriten anlegen – sonst wird es einfach zu unübersichtlich und man klickt sich durch wirklich lange Senderlisten. Immerhin: Die Senderlisten lassen sich filtern, hier kann man zum Beispiel zwischen Sport, Filme, Serien und mehr unterscheiden. Vorausgesetzt wird übrigens ein Internetanschluss mit mindestens 6 Megabit pro Sekunde.

Ich habe die Sky Box an meinem Samsung Fernseher angeschlossen, über den Teufel-Boxen als Audioausgabe zum Einsatz kommen. Mit der Sky Fernbedienung wird bei mir beim Start sowohl der Fernseher als auch die Boxen gestartet – umgekehrt geht auch alles aus, wenn ich die IPTV Box ausschalte. Die Fernbedienung an sich ist gut und funkt per Bluetooth und setzt so keine direkte Verbindung zur Box voraus.

Sky Q IPTV überträgt in UHD

Seit Ende März werden Sendungen über Sky Q IPTV auch in UHD beziehungsweise 4K übertragen. Bisher gibt es UHD-Bildqualität allerdings nur in Premium-Apps wie Netflix, Prime Video, Disney+ und RTL+. Zudem können ausgewählte Inhalte jetzt auch in hochwertiger „Dolby Digital 5.1“ Audioqualität gestreamt werden.

Free TV und weitere Streaming-Dienste

Auch über Sky Q IPTV gibt es Zugriff auf Free TV-Sender in HD ohne Aufpreis, unter anderem sind ARD, ZDF, ProSieben, RTL, ntv, Kabel Eins und VOX mit dabei. Gleichzeitig können neben den schon genannten Streaming-Diensten auch auf Mediatheken von ARD, ZDF, Arte und Kika zugegriffen werden. Apple TV+, YouTube, DAZN, Spotify und mehr stehen ebenfalls zur Verfügung. Ein Abo für kostenpflichtige Dienste wird vorausgesetzt, einige lassen sich auch direkt mit Sky Q koppeln, zum Beispiel DAZN oder Netflix.

Bildqualität häufig nur HD

Die misten Sport-Übertragungen von Sky werden nur in HD angeboten. Immer wieder gibt es Top-Spiele auch in 4K, hier würde ich mir aber einfach mehr Sky-Inhalte in höherer Qualität wünschen. Der Unterschied zwischen HD und 4K ist einfach enorm, hat man sich einmal an die bessere Qualität gewöhnt, möchte man eigentlich kein HD mehr sehen. Das ist wie beim iPhone: Hat man einmal ein iPhone mit 120Hz Display genutzt, möchte man nicht mehr auf ein 60Hz Display zurück.

Klein und portabel

Die Sky Q IPTV Box ist klein, handlich und portabel. Da hier lediglich WLAN benötigt wird, kann man die Box auch mitnehmen und zum Beispiel im Ferienhaus oder Hotel betreiben (in Deutschland). Aber: Da Sky Go Bestandteil von Sky Q ist, kann man natürlich auch über das Smartphone oder Tablet auf die Inhalte zugreifen. Diese Geräte hat man meist sowieso dabei und muss nicht zwingend die Box mit in den Urlaub nehmen – möglich ist es aber.

Keine großen Überraschungen

Wenn man eine stabile Internetverbindung hat, läuft die Sky Q IPTV Box reibungslos und zuverlässig. Mehr 4K-Inhalte wären toll, ebenso eine Timeshift-Funktion. Die Handhabung ist einfach, die Menü-Struktur nicht immer intuitiv, die Fernbedienung gut und die Auswahl abhängig von den gewählten Paketen. Mit der Sky Q IPTV Box gibt es alle Vorteile von Sky Q direkt über die Internetleitung.

Sky immer im Angebot bestellen

Sky bietet eigentlich immer Angebote an – vor allem für Neukunden. Derzeit gibt es die Bundesliga und 2. Bundesliga im Paket für 20 Euro monatlich und das ganze Programm von Sky mit Cinema, Bundesliga und Sport für 30 Euro monatlich – jeweils im Jahresabo. Sky Go ist inklusive. (zu den aktuellen Angeboten)

Im Bestellvorgang könnt ihr dann die Sky Q IPTV Box wählen. Gleichzeitig kann man Netflix Basic für 5 Euro dazu buchen.

Am Ende ist es wie bei jedem anderen Anbieter auch: Ein Abschluss lohnt sich, wenn man sich für die angebotenen Inhalte interessiert. Daher sollte man sich vorher informieren, welche Inhalte angeboten werden und im Paket enthalten sind. Natürlich ist das Sport-Streaming ein großes Verkaufsargument, unter anderem gibt es die komplette 2. Bundesliga nur bei Sky.

Die Kommentare stehen offen: Wie zufrieden seid ihr mit Sky? Ist das Preis- Leistungverhältnis in Ordnung? Eure Meinung ist gefragt.