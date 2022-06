Aus Sky Ticket wird WOW: Neuer Markenauftritt des Streamingdienstes

Am gestrigen Abend erreichte mich als derzeitige Sky Ticket-Kundin eine kleine E-Mail. Dort wurde mir mitgeteilt, dass ab sofort aus Sky Ticket nun „WOW“ wird. Im Header war zu lesen, „Streaming war noch nie so WOW“. Mein aktuelles Supersport Ticket würde nun als „Live-Sport Abo“ bezeichnet, inhaltstechnisch solle aber alles beim Alten bleiben.

In einer Mitteilung an unsere Redaktion meldet sich Sky Ticket bzw. WOW nun auch noch einmal mit weiteren Details. Man möchte in Zukunft „das neue Zuhause zum Streamen von Qualitätsserien, Filmen und Live-Sport“ sein und bezeichnet sich als „neuer Streamingdienst mit der größten Vielfalt an Qualitätsinhalten auf dem deutschen Markt: Top-Serien, neueste Blockbuster-Filme und erstklassiger Live-Sport“.

Die neue Plattform will in Zukunft auch durch einen besonders schnellen Zugang zu den Inhalten und viele Optimierungen im Nutzungserlebnis auf sich aufmerksam machen. Zu den technischen Verbesserungen gehört eine überarbeitete Benutzeroberfläche, eine vielseitigere Suchfunktion, so dass Streaming-Fans jetzt auch nach Schauspielern, Akronymen oder Sport-Clips suchen können. Außerdem gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Personalisierung. Der Bereich „Mein Konto“ wurde neugestaltet, um es den Streamern noch einfacher zu machen, ihr Konto zu verwalten, Änderungen vorzunehmen oder die für sie relevanten Informationen zu finden.

Vergünstigte Abopreise für Neukunden und -kundinnen

Zum Start können sich Neukunden und -kundinnen vom 13. Juni bis 31. Juli 2022 das Angebot von WOW zu vergünstigten Konditionen sichern. WOW Serien gibt es für 7,99 Euro/Monat statt 9,99 Euro/Monat. Das kombinierte WOW Filme & Serien-Abo ist buchbar für 9,98 Euro/Monat statt 14,98 Euro/Monat. Besonders spannend: Diese Konditionen gelten unbegrenzt, solange man das Abonnement nicht kündigt.

Beim bisherigen Supersport-Abo wird sich auch unter neuer WOW-Flagge preislich nichts ändern: Das WOW Live-Sport Abo mit dem gesamten Sport-Angebot gibt es für 29,99 Euro/Monat. Zudem bietet auch WOW ein Jahresabonnement für den Live-Sport zum vergünstigten Preis von 24,99 Euro pro Monat an. Ebenso wie auch Sky Ticket lässt sich WOW auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig nutzen. Die Website und iOS-App (App Store-Link) von WOW wurde bereits auf das neue Design und den geänderten Markennamen umgestellt.