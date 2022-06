Blink Video Doorbell: Günstige Türklingel für das Smart Home

Eine weitere Neuerscheinung aus dem Hause Amazon: Ab sofort ist die Blink Video Doorbell für 59,99 Euro erhältlich. Damit ist sie genau so teuer wie die Ring Video Doorbell Wired, die ebenfalls von Amazon angeboten wird. Trotzdem ist das neue Modell von Blink äußerst interessant.

Das liegt nicht unbedingt an den reinen technischen Daten. Die Blink Video Doorbell bietet ein Zwei-Wege-Audio, HD-Video und Benachrichtigungen per App bei Klingeln oder erkannten Bewegungen vor der Tür. Das alles ist wenig spektakulär.

Interessant wird die Blink Video Doorbell vor allem dank einer Sache: In Verbindung mit dem Blink Sync Module 2, das für 34,99 Euro erhältlich ist, können Videos von der Kamera einfach lokal gespeichert werden. In das Modul wird einfach ein USB-Stick mit bis zu 256 GB Speicherplatz gesteckt. Der große Vorteil: Die Videos werden nicht nur lokal gespeichert, es fallen auch keine monatlichen Abo-Gebühren an, wie bei den meisten anderen smarten Türkameras.

Blink Video Doorbell arbeitet mit herkömmlichen AA-Batterien

Interessant ist auch die Stromversorgung. Diese erfolgt über einfache AA-Batterien, die natürlich super schnell ausgetauscht werden können. Mit dem Türgong verkabelt oder mit einem Sync Module 2 gekoppelt, halten die mitgelieferten Batterien bis zu zwei Jahre lang, wobei die Batterielebensdauer natürlich von den Geräteeinstellungen, der Nutzung und den Umgebungsfaktoren abhängt. Es scheint aber nicht so zu sein, als müsste man alle paar Monate die Batterien auswechseln.

Auch wenn sie auf den ersten Blick langweilig aussieht, was die Funktionen und die Spezifikationen anbelangt, so ist die Blink Video Doorbell aus meiner Sicht dennoch eine spannende smarte Türklingel – denn die lokale Speicherung der Daten und zusätzlich die Verbindung mit dem hauseigenen Türgong bekommt man sonst nur bei deutlich teureren Modellen.

Wir stellen vor: Blink Video Doorbell | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen bei... Gehen Sie von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit 1080p-HD-Video bei Tag und Infrarot-Video bei Nacht, sowie...

Profitieren Sie von der langen Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen, Privatsphäre-Einstellungen und vielem mehr.