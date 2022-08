Spotify: Separate Play- und Shuffle-Buttons für Playlists und Alben

Wir erinnern uns: Als Adele ihr Album „30“ veröffentlicht hat, hat die Künstlerin abermals moniert, dass unter anderem auch Spotify (App Store-Link) Songs von Alben standardmäßig in zufälliger Reihenfolge abspielt. Dass sich die Künstler und Künstlerinnen jedoch viele Gedanken um die Reihenfolge der Songs machen, scheint den Streaming-Diensten egal gewesen zu sein.

Im November letzten Jahres hat Spotify dann umgestellt und die Wiedergabe von Alben war standardmäßig in der Reihenfolge, wie sie die Künstler und Künstlerinnen vorgesehen haben. Die zufällige Wiedergabe konnte man im Player optional aktivieren, auf den Alben-Seiten ist das Shuffle-Icon verschwunden.

Nun baut Spotify noch einmal um und führt separate Play- uns Shuffle-Buttons fürs Playlists und Alben ein. In einem Blog-Post schreibt Spotify:

Diese neue Änderung ermöglicht es euch, den von euch bevorzugten Modus am Anfang von Wiedergabelisten und Alben zu wählen und so zu hören, wie ihr es möchtet. Egal, ob ihr die Freude am Unerwarteten mit dem Zufallswiedergabemodus liebt oder es vorzieht, die Titel der Reihe nach anzuhören, indem ihr einfach auf „Play“ drückt – Spotify hat alles für euch.