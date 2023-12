Slopes: Ski-Tracking-App zeigt Lift-Status direkt auf der Karte an

Möglicherweise sitzt ihr jetzt gerade nicht im regnerischen und grauen Ruhrgebiet, so wie ich es tue, sondern seid irgendwo in den Bergen im Schnee unterwegs. In diesem Fall lege ich euch Slopes (App Store-Link) ans Herz, die wohl beste Tracking-App für Skifahrer und Snowboarder. Die App kann kostenlos geladen werden, für die eigentliche Nutzung und den kompletten Funktionsumfang sind allerdings In-App-Käufe notwendig.

Bevor wir zum neuesten Update kommen, wollen wir kurz die Preise abhandeln. Ein einzelner Tagespass für Slopes kostet 3,99 Euro, der 7-Tage-Pass (einzeln einlösbar) kostet 12,99 Euro. Das macht bei einer Skiwoche also rund 1,86 Euro pro Tag, was im Vergleich zum Skipass ein Klacks ist. Für Gondeln und Lifte zahlt man ja meist um die 60 Euro pro Tag.

Das sind die Neuerungen in Slopes

Ab sofort kann Slopes in ausgewählten Skigebieten anzeigen, welche Lifte und Pisten geöffnet sind – und zwar direkt auf der Karte, nicht in irgendeiner Liste. Eigentlich wollte der Entwickler diese Funktion den ganzen Winter über testen und in der folgenden Saison veröffentlichen, allerdings konnte er einfach nicht länger warten. Hier alle Neuerungen im Überblick:

Auf der Karte wird ein neues Symbol für den Liftstatus angezeigt, das sowohl für Free- als auch für Slopes Premium-Fahrer verfügbar ist.

Pisten werden ausgeblendet, wenn sie als geschlossen markiert sind. Der Pistenstatus ist nur für Slopes-Premium-Fahrer verfügbar.

Diese beiden Ebenen/Filter sind standardmäßig aktiviert und können über die Karteneinstellungen umgeschaltet werden.

Der Live-Status ist auch in die Suchkarte des Skigebiets integriert, so dass man den Status jedes Lifts/jeder Piste schnell überprüfen kann.

Aufgrund des viel früheren Starts als erwartet, wird der Live-Status zunächst nur für etwa 50 Skigebiete verfügbar sein.

Aber was genau bietet Slopes? Mit der Universal-App, getrackt werden kann mit iPhone oder Apple Watch, kann man seine Ski-Trips aufzeichnen und so spannende Informationen sammeln. Wie viele Kilometer ist man gefahren? Wie schnell war man? Wie viel Zeit hat man im Lift verbracht? Darüber hinaus bietet Slopes viele weitere Funktionen, etwa einen Tracker für Freunde oder auch eine Trip-Sammlung mit Statistiken und aufgenommenen Bildern. Ansonsten sind alle Features dabei, die man sich nur wünschen kann: Live Activities, Lockscreen Widgets und natürlich auch ein iCloud-Sync sind mit an Board.