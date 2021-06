Smartes Radio Loewe klang s1 kann für 399 Euro gekauft werden

Auf der digitalen IFA hat Loewe im letzten Jahr die beiden smarten Radios Loewe klang s1 und Loewe klang s3 vorgestellt. Während das s1 ab sofort erhältlich ist, wird das s3 noch im Juni in den Markt eingeführt. Kaufen könnt ihr das Loewe klang s1 bei Euronics für 399 Euro.

Fokussieren wir uns kurz auf das Loewe klang s1: Der Lautsprecher integriert ein Internetradio sowie DAB und DAB+. Bis zu 25.000 Stationen können individuell programmiert werden, außerdem sind Amazon Music, Deezer und Spotify Connect integriert. Zudem kann man kann klassisch via Bluetooth Musik an den s1 streamen, auch per USB lassen sich Musikdateien zuspielen.

Der Loewe klang s1 liefert einen klaren Sound mit einer Leistung von 80 Watt. Der Lautsprecher ist in einem gebürsteten Aluminium Gehäuse verpackt und bietet profilierte Tasten und einen beleuchteten Drehregler. Das große Display erlaubt eine einfache Steuerung und Handhabung.

Das smarte Radio Loewe klang s3 ist größer, bietet 120 Watt RMS und bietet sogar einen CD-Slot. Noch im Juni soll das s3 für 679 Euro verfügbar gemacht werden.