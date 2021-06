FiLMiC Pro: Video-App für ambitionierte User erhält weitere Optimierungen

Für kleine Videoaufnahmen eignet sich die hauseigene Kamera-App von Apple gut. Wer jedoch mehr aus den Linsen des iPhones oder iPads herausholen möchte, sollte zu einer App wie FiLMiC Pro (App Store-Link) greifen, die deutlich mehr Möglichkeiten durch erweiterte Einstellungen und Unterstützung für Dritt-Zubehör bietet. Mit einem Kaufpreis von 16,99 Euro ist FiLMiC Pro allerdings auch nicht ganz günstig. Für die Einrichtung auf dem Gerät sind mindestens iOS 13.0 oder neuer sowie 100 MB an freiem Speicherplatz erforderlich. Auch eine deutsche Lokalisierung steht schon bereit.

„FiLMiC Pro v6 ist die fortschrittlichste Videokamera für Mobilgeräte überhaupt. FiLMiC Pro wurde durch modernste Funktionen und die am besten ansprechende manuelle Kamera-Schnittstelle auf einem iPhone, iPod oder iPad erweitert.“

So berichten die Entwickler von FiLMiC in der Beschreibung im App Store bezüglich ihrer Video-Anwendung. Ab sofort kann FiLMiC Pro in Version 6.14.1 aus dem deutschen App Store heruntergeladen werden, und bringt im Zuge dessen auch einige Verbesserungen mit:

Ultra-Wide-Selfie-Objektivunterstützung für M1 iPad Pros.

Die Interaktion mit den Fadenkreuzen wurde erheblich verbessert, insbesondere wenn sich die Fadenkreuze oder die manuellen Bögen überlappen. Sie sollten feststellen, dass diese viel einfacher zu interagieren sind.

Verbesserungen bei der Statusmeldung auf externen Displays beim Anzeigen eines Clips in der Bibliothek mit aktiviertem sauberem HDMI-Ausgang.

Horizontaler Bildwechsel und vertikaler Bildwechsel (35-mm-Objektivadapter) können jetzt gleichzeitig aktiviert werden.

Live-Analysen sind auf dem iPhone 6s / 6s + / SEgen1 in 4K nicht mehr verfügbar, um die Erfassungszuverlässigkeit zu verbessern. Die maximale Bildrate für die Protokollaufnahme wurde auf 25 fps reduziert, um die Einhaltung der Bildrate zu verbessern.

Viele kleinere Fehlerbehebungen für ein flüssigeres Schießerlebnis.

Die Aktualisierung auf Version 6.14.1 ist ab sofort im deutschen App Store kostenlos für alle Nutzer und Nutzerinnen verfügbar. Nach dem Einmalkauf in Höhe von 16,99 Euro fallen zur Verwendung keine weiteren Kosten für FiLMiC Pro an, lediglich ein Kamera-Kit kann optional für 14,99 Euro hinzugebucht werden.