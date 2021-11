Softorino: Ein weiteres Entwicklerteam stellt auf Abo-Modell um

Vor einigen Tagen erhielt ich eine E-Mail von Softorino, dem Entwicklerteam hinter den tollen Apps wie WALTR Pro, SYC 2, iRingg und mehr, in der ein geheimnisvolles Event angekündigt wurde. Vom „größten Softorino Event“ namens Softorino_Next war die Rede, „das alles ändert, was wir in den bisherigen acht Jahren gemacht haben“.

Das etwas mehr als 16 Minuten lange Event-Video, vom Entwicklerteam als Keynote bezeichnet, brachte dann das zum Vorschein, was ich vorab schon befürchtet hatte. Auch Softorino steigt ab sofort in den Abonnement-Markt ein und wird die eigene Software nicht mehr einzeln zum Festpreis veräußern, sondern nun nur noch mittels eines kostenpflichtigen Abos.

Über diesen Schritt allein lässt sich sicherlich streiten, da die angebotenen Apps wie das Datei-Transfer-Tool WALTR Pro oder der YouTube-Downloader SYC 2 in der Regel nicht zum täglichen Gebrauch eines Mac-Users gehören. Wer alle zwei Wochen mal ein Video herunterladen oder eine Datei auf iPhones oder iPads übertragen möchte, benötigt ein kleines Tool, aber sicherlich kein Abo für diese App.

Was bei mir allerdings für großes Kopfschütteln gesorgt hat, ist die Tatsache, dass sich Softorino dazu entschlossen hat, alle Apps per Abo nur noch im Bundle anzubieten. Man zahlt also monatlich den aktuellen Preis von 2,92 USD (ca. 2,60 Euro) im Jahresabo, und bekommt dann eine Universal-Lizenz für alle elf Anwendungen des Entwicklerteams. Bei monatlicher Zahlung wird sogar 9,99 USD/Monat fällig. Als Mac-User lassen sich von den Apps allerdings nur vier verwenden (WALTR Pro, SYC 2, Folder Colorizer for Mac und iRingg), die anderen Varianten sind Windows-Versionen. Softorino bewirbt das neue Modell mit den Worten:

„Elf Apps. Ein einfaches Abonnement. Holen Sie sich alle aktuelle + zukünftige Softorino Software für macOS & Windows, mit einem einfachen Abonnement. Aktivieren Sie sie auf jedem Betriebssystem. Kostenlose Haupt-Upgrades. 24/7 Unterstützung.“

Warum hat man sich zu diesem Schritt entschlossen, auch Interessierte in ein Bundle-Abo zu drängen, die vielleicht nur eine einzige App erwerben möchten? Warum wird mit elf Apps geworben, wenn sich lediglich vier davon von Mac-Usern verwenden lassen? Warum bietet man als Alternative nicht weiterhin einen Einzelkauf der Apps bzw. kostenpflichtige Updates an, oder zumindest ein günstigeres Abo für eine Einzel-App? Schließlich möchte nicht jede Person knapp 3 USD im Monat für das Anmieten von vier Mac-Apps investieren, von denen lediglich eine benötigt wird.

Sicherlich, die 35,04 USD, die man im Jahr im Abo investiert, decken sich in etwa mit dem bisherigen Kaufpreis von einer der angebotenen Anwendungen. Und ja, auch Entwickler und Entwicklerinnen wollen von ihrer Arbeit leben, keine Frage. Trotzdem ist es für mich ein Unding, von heute auf morgen auf ein Abo-Modell umzustellen und bisherigen Nutzern und Nutzerinnen, die die Apps per Einmalkauf erworben haben, keine andere Wahl zu bieten, für weitere Updates monatlich Geld ausgeben zu müssen. Softorino bietet zwar auch alle elf Apps als Einmalkauf an – aber für sagenhafte 300 USD, „größere Updates nicht eingeschlossen“. Schade, dass auch diese bisher sehr sympathischen Entwickler auf den populären Abo-Gelddruck-Zug aufgesprungen sind.