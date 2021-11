Oclean: Smarte Zahnbürsten bei eBay im Preis reduziert

Wir haben uns schon einige smarte Zahnbürsten aus dem Hause Oclean genauer angesehen und am heutigen Cyber Monday könnt ihr bei eBay besonders günstig zuschlagen. Gerne verlinken wir euch auch noch unsere verfügbaren Testberichte.

Oclean X Pro Elite

Die Oclean X Pro Elite habe ich im März getestet und für gut befunden. Hier gibt es ein Touch-Display, eine Anbindung an das Smartphone und eine Akkulaufzeit von rund 35 Tagen. Die Schallzahnbürste schafft 42.000 Bewegungen pro Minute. Eine Ladestation ist mit dabei, optional könnt ihr auch eine Wandhalterung nutzen. Mit dem Gutschein PUNSCH21 zahlt ihr aktuell nur 58,49 Euro (zum Angebot) statt 79,99 Euro.

Oclean X Pro

Die Oclean X Pro ist der Vorgänger, wiegt 99 Gramm und bietet einen LCD-Touchscreen direkt am Gerät. So könnt ihr schnell und einfach das richtige Putzprogramm auswählen oder den Akku prüfen. Mit 35,99 Euro (zum Angebot) ist diese Modell nochmals günstiger – nutzt auch hier den Code PUNSCH21. Unseren Test gibt es hier.

Oclean X

Noch etwas älter ist die Version Oclean X, die in ihrer Bauform etwas kleiner ausfällt und sich so zum Beispiel auf Reisen besser eignet, da sie nicht so viel Platz einnimmt. Das Handstück verfügt über ein Touch-Display, zudem werden zwei zusätzliche Bürstenköpfe mitgeliefert. Die Version X schafft 40.000 Bewegungen pro Minute und kostet mit dem Gutschein PUNSCH21 nur noch 26,99 Euro (zum Angebot) statt 43,99 Euro. Hier geht es zum Test.

Ebenfalls günstiger, aber ohne App

Oclean Air 2 für 13,49 Euro statt 39,99 Euro mit Gutschein PUNSCH21 (zum Angebot)

Oclean F1 für 8,99 Euro statt 36,99 Euro mit Gutschein PUNSCH21 (zum Angebot)

Für alle smarten Bürsten gilt: In der Oclean-App (App Store-Link) muss man einen Account anlegen und kann die Zahnbürste über Bluetooth verbinden. In der App gibt es eine Putzübersicht, interessanter sind aber die Zahnputz-Programme. Hier könnt ihr aus verschiedenen Programmen wählen, die ausführlich vorgestellt werden. Ebenso könnt ihr die sogenannten Pläne individuell anpassen. In der Übersicht wird dann nach dem Putzen angezeigt, ob ihr alle Bereiche richtig geputzt habt. Das hilft dabei, konstant gut die Zähne zu reinigen.

Bei AliExpress auch im Angebot

Bei AliExpress gibt es ebenfalls ein paar Angebote, sowie weitere Modelle. Folgend findet ihr die Rabatte aufgelistet: