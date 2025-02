Solarstrom nutzen: Anker Powerstation mit Solarmodul deutlich im Preis reduziert

In den Winter-Monaten ist die Ausbeute einer Photovoltaik-Anlage oder eines Balkonkraftwerks eher mau. Wenn sich die Sonne dann mal blicken lässt, freut man sich umso mehr, wenn man günstigen Solarstrom nutzt. Falls ihr auch flexibel Solarstrom nutzen wollt, ist eine Powerstation die richtige Wahl. Und Ankers Set bestehend aus der Powerstation Anker Solix C1000 sowie dem 400 Watt starken Solarpanel, könnt ihr euch heute mit 37 Prozent Rabatt sichern.

Anker Solix C1000 Powerstation mit 400W Solarmodul für 1.198 Euro statt 1.898 Euro (Amazon-Link)

Anker Solix C1000 im Überblick

Die Anker Solix C1000 Powerstation bietet eine Kapazität von 1.056 Wh und eine Dauerleistung von 1.800 Watt, mit einer Spitzenleistung von bis zu 2.400 Watt. Sie verfügt über insgesamt neun Anschlüsse, darunter vier Steckdosen, zwei USB-C- und zwei USB-A-Ports sowie einen 12V-Autoanschluss. Alle wichtigen Informationen, wie die verbleibende Kapazität oder die Ein- und Ausgangsleistung, werden auf dem übersichtlichen Display angezeigt. Dank der zwei Tragegriffe lässt sich die 12,9 Kilogramm schwere Powerstation problemlos transportieren.

Über die Anker-App kann die Powerstation mit dem Smartphone verbunden und individuell gesteuert werden. Eine besonders praktische Funktion ist das UltraFast Recharging, das in der App aktiviert werden kann. Dadurch lässt sich die Powerstation in nur 58 Minuten über das Netzkabel vollständig aufladen. Alternativ ermöglicht das Gerät eine Solarladung mit bis zu 600 Watt, wodurch eine vollständige Aufladung in 1,8 Stunden möglich ist – eine umweltfreundliche und flexible Energiequelle für unterwegs.

Die Solix C1000 setzt auf fortschrittliche LiFePO4-Akkus, die für eine längere Lebensdauer sorgen. Zusätzlich ist sie mit einer Temperaturüberwachung, einem integrierten Licht und einem robusten, sturzsicheren Unibody-Design ausgestattet. Wer mehr Kapazität benötigt, kann die Powerstation mit einem zusätzlichen 1.056 Wh-Akku erweitern und so die Gesamtkapazität auf 2 kWh verdoppeln. Der Zusatzakku wird einfach per Steckverbindung angeschlossen.

Solarmodul lässt sich einfach zusammenklappen

Das 400 Watt starke Solarmodul ist eingeklappt 91,3 x 65,9 x 4,7 Zentimeter groß. Aufgestellt ist es dann sogar 259,1 x 91,3 x 3 Zentimeter groß und wiegt dabei 15,9 Kilogramm. Je größer das Modul ist, desto mehr Sonne kann in Strom umgesetzt werden und desto schneller wird die Powerstation aufgeladen. Mit den Stützen auf der Rückseite kann man das Modul perfekt zur Sonne ausrichten, um die höchste Solarausbeute zu generieren. Die Module sind aus kratzfestem Polyester gemacht und zum Einsatz kommen langlebige und effiziente monokristalline Solarzellen. Während man die Powerstation geschützt aufstellen sollte, kann Regen dem Solarmodul nichts anhaben.

Angebot Anker SOLIX C1000 Set Tragbare Powerstation mit 400W Solarpanel, 1800W... 80% ULTRAFAST AUFLADUNG IN 43 MINUTEN: Anker SOLIX C1000 ist in nur 43 Minuten (100% in 58 Minuten) bereit für jedes Abenteuer. Einfach an eine...

10 JAHRE UND 3.000 AKKU-ZYKLEN LEBENSDAUER: Anker SOLIX C1000 ist mit über 3.000 Akku-Zyklen Haltbarkeit für eine extralange Lebensdauer von 10...

Derzeit auch reduziert

Anker Solix C1000 Powerstation ohne Solarmodul für 649 Euro statt 1.199 Euro (Amazon-Link)

Anker Solix C1000 Powerstation mit Zusatzakku für 1.148 Euro statt 1.798 Euro (Amazon-Link)

Anker Solix C1000 Powerstation mit 100W Solarmodul für 848 Euro statt 1.568 Euro (Amazon-Link)

Anker Solix C1000 Powerstation mit 200W Solarmodul für 978 Euro statt 1.498 Euro (Amazon-Link)