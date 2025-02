Bissell CrossWave OmniForce Edge: Neuer Nass-/Trockensauger speziell für Haushalte mit Tieren

Bissell ist ein Haushaltsprodukte-Anbieter, der sich auf Reinigungsgeräte für Haushalte mit Tieren spezialisiert hat. Nun hat das Unternehmen mit dem CrossWave OmniForce Edge einen neuen Nass-/Trockensauger auf den Markt gebracht, der Futterreste, Pfotenabdrücke, Tierhaare, aber auch anderen Schmutz zuverlässig entfernen können soll. Das Gerät ist ab sofort für 449,99 Euro im Shop des Herstellers erhältlich.

Wie auch andere Nass-/Trockensauger ermöglicht euch der CrossWave OmniForce Edge das Saugen und Wischen in einem Arbeitsgang und spart somit Zeit. Was der Bissell CrossWave aber zusätzlich bietet: Eine reine Trockenreinigungsfunktion. Das haben Konkurrenzprodukte leider oft nicht an Bord, was meiner Meinung nach die absolute Schwachstelle solcher Handsauger-Kombigeräte ist.

Der CrossWave OmniForce Edge verfügt über verschiedene Modi, die bei der Reinigung einen unterschiedlichen Fokus setzen: Der „Power Vac Modus“ entfernt mit 75 Prozent mehr Saugkraft trockene Verschmutzungen wie Krümel, Staub und Hautschuppen. Mit dem „Power Mop Modus“ können feuchte Verschmutzungen wie verschüttete Essensreste oder Flüssigkeiten gereinigt werden. Mit dem „Turbo Modus“ könnt ihr Teppiche und größere Flächen reinigen.

Als Reinigungsmittel für das Wischwasser empfiehlt der Hersteller seine eigene „Natural Multi-Surface Reinigungslösung“ auf pflanzlicher Basis, die man sowohl für die Reinigung von Hartböden als auch auf Teppichen verwenden kann. Putz- und Schmutzwasser werden bei der Nassreinigung in separaten Tanks verwahrt, sodass die Reinigung jederzeit mit sauberem Wasser erfolgt.

Geräuscharme Reinigung

Der akkubetriebene Nass-/Trockensauger verfügt über eine Akkuleistung, die für bis zu 30 Minuten oder 240 Quadratmeter kabellose Reinigung ausreichen soll. Mit einem Geräuschpegel von unter 69 dB soll der CrossWave seine Reinigungsarbeiten dabei besonders geräuscharm verrichten. Dank der Selbstreinigungsfunktion reinigt sich das Gerät nach jedem Reinigungsvorgang zudem auf Knopfdruck selbst.

Den Bissell CrossWave OmniForce Edge könnt ihr ab sofort auf der Seite des Herstellers für 449,99 Euro bestellen.