Sonos-Altgeräte: Keine Updates mehr ab Mai 2020, Funktionalität wird aber gewährleistet

Die Meldung, dass Sonos einige Geräte ab Mai 2020 als obsolet kennzeichnet, haben wir nur kurz mit einem Eintrag im News-Ticker aufgegriffen. Heute möchten wir noch einmal alle Details klären.

Ab Mai 2020 werden die folgenden Produkte keine Softwareupdates oder neue Funktionen mehr erhalten:

In Bezug auf Arbeitsspeicher und Rechenleistung sind diese Geräte inzwischen an ihre technischen Grenzen angekommen. Anfangs wurde darauf hingewiesen, dass die Speaker und Komponenten auch nach Mai 2020 funktionstüchtig bleiben, wobei ohne Updates der Zugriff auf Dienste und die Gesamtfunktionalität des Soundsystems künftig jedoch nicht mehr vollumfänglich bereitgestellt werden kann, unter anderem, wenn Partner ihre Technologien weiterentwickeln.

Doch Sonos rudert ein wenig zurück. Der Sonos-CEO hat einen kurzen Brief veröffentlicht und versichert:

Viele von Ihnen haben viel in Ihre Sonos-Systeme investiert, und wir beabsichtigen, diese Investition so lange wie möglich zu honorieren. Auch wenn ältere Sonos-Produkte keine neuen Softwarefunktionen erhalten, verpflichten wir uns, sie so lange wie möglich mit Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches auf dem neuesten Stand zu halten.