Sonos One für 159 Euro: Smart Speaker im Angebot

Mittlerweile gibt es mit dem Sonos Era 100 zwar so etwas wie einen „inoffiziellen“ Nachfolger des Sonos One, trotzdem macht man mit dem Klassiker der Smart Speaker auch im Jahr 2023 nichts verkehrt. Der Sonos One der zweiten Generation ist nach langer Zeit mal wieder für unter 160 Euro erhältlich – natürlich im Rahmen des Prime Days.

Auf Amazon wird der Sonos One in Schwarz oder Weiß für 159 Euro (Amazon-Link) verkauft. Günstiger gab es den empfehlenswerten Lautsprecher in diesem Jahr noch überhaupt nicht.

Was euch beim Sonos One erwartet

Der Sonos One ist mit der aktuellen Technik ausgestattet, die im Prinzip keine Wünsche offen lässt. Das heißt: Amazon Alexa ist genau so integriert wie AiPlay 2 von Apple. Das Highlight ist aber sicherlich der Zusammenschluss mehrerer Sonos-Lautsprecher als Multiroom-System.

Ganz egal ob verteilt in mehreren Räumen oder auch als Rear-Speaker im Heimkino-Setup: Der Sonos One ist flexibel einsetzbar. Ich habe ihn nicht nur im Wohnzimmer, sondern auch im Kinderzimmer und im Flur im Einsatz. Im Badezimmer wurde er kürzlich durch einen Era 100 ersetzt – für den muss man aber mehr als 100 Euro extra auf den Tisch legen. Das ist im Prinzip schon jenseits der Schmerzgrenze.