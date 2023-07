Anker reduziert AirTag-Alternativen am Prime Day drastisch

Zwei Jahre sind die AirTags jetzt schon aktiv und mittlerweile gibt es zahlreiche Alternativen, die ebenfalls auf das Apple-Netzwerk zum Aufspüren von Objekten zugreifen können. Mit Anker und der Marke Eufy gibt es auch einen allseits bekannten Hersteller, der entsprechendes Zubehör vertreibt. Und am Prime Day bekommt ihr das besonders günstig.

Am spannendsten finde ich die Eufy Security SmartTrack Card. Hier wurde die AirTag-Technik ins Kreditkarten-Format gepresst, so dass man sein Portemonnaie problemlos damit bestücken kann. Regulär kostet die AirTag-Karte 29,99 Euro, für Prime-Mitglieder fällt der Preis heute auf nur 19,99 Euro (Amazon-Link).

Da fällt es aus meiner Sicht auch nicht mehr so stark ins Gewicht, dass die Eufy Security SmartTrack Card über eine fest verbaute Batterie verfügt, die nicht ausgetauscht werden kann. Immerhin soll die Laufzeit drei Jahre betragen, das entspricht Kosten von umgerechnet 56 Cent pro Monat oder 2 Cent pro Tag. Dafür erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit extrem, dass man Portemonnaie im Ernstfall wieder findet.

eufy security SmartTrack Card (Schwarz, 1er Pack), 2mm Bluetooth Tracker Karte,... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Card zu „Geräte“ hinzufügen.

NIE WIEDER ALARM VERPASST: Mit der Karte ertönt ein so lauter Alarm, dass er gehört werden kann, auch wenn er abgedeckt ist oder sich im anderen...

Der Anker-Tracker direkt für den Schlüsselbund

Für den Schlüsselbund hat Anker den Eufy Security SmartTrack Link am Start. Dieser kleine schwarze Tracker erinnert mit seiner Form schon eher an den klassischen AirTag, ist aber praktischerweise mit einem kleinen Loch versehen, so dass die Befestigung am Schlüsselbund ohne zusätzliches Zubehör möglich ist.

Anker bietet den Tracker einzeln für 16,99 statt 24,99 Euro an. Noch günstiger wird es im Doppel- oder 4er-Pack, hier sind die Preise auf 29,99 Euro respektive 54,99 Euro gesenkt. Das entspricht einem Stückpreis von unter 14 Euro.

eufy Security SmartTrack Link (Schwarz, 1er-Pack) Schlüsselfinder, Kompatibel mit... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Link zu „Elemente“ hinzufügen,...

SMARTPHONE IM SILENT-MODE FINDEN: Keine Lust auf aufwändige Rettungsaktionen fürs Smartphone? Mit nur einem Doppeltipp klingelt das Telefon –...

eufy Security SmartTrack Link (Schwarz, 2er-Pack) Schlüsselfinder, Kompatibel mit... FUNKTIONIERT MIT APPLE „WO IST?“: Einfach die vorinstallierte App „Wo ist?“ verwenden und SmartTrack Link zu „Elemente“ hinzufügen,...

SMARTPHONE IM SILENT-MODE FINDEN: Keine Lust auf aufwändige Rettungsaktionen fürs Smartphone? Mit nur einem Doppeltipp klingelt das Telefon –...