Sonos schränkt App für ältere iPhones und iPads ein

Der Lautsprecher-Hersteller Sonos hat gestern ein weiteres Update für seine App veröffentlicht, insbesondere für Nutzerinnen und Nutzer ältere Geräte hat das durchaus größere Auswirkungen. Betroffen sind alle iPhones und iPads, die noch mit iOS 16 laufen. Hier kommt es ab sofort zu Einschränkungen bei der Verwendung der Sonos-App.

Die neusten Modelle, die davon betroffen sind, sind das iPhone X, das iPhone 8 und iPhone 8 Plus sowie alle älteren Geräte. Auch das iPad der fünften Generation und die ersten iPad Pro Modelle können nicht mit iPadOS 17 ausgestattet werden. Aber wie genau machen sich die Einschränkungen bemerkbar?

„Die Sonos-App wird nun in einem nicht unterstützten Modus betrieben, was bedeutet, dass sie keine Updates mehr erhält und auf die Steuerung der Musikwiedergabe beschränkt ist. Um auf alle Systemkonfigurationsoptionen zugreifen zu können, aktualisieren Sie auf iOS 17 oder höher“, so beschreibt Sonos die Einschränkungen mit iOS 16.

Das iPhone X übrigens im November 2017 auf den Markt bekommen und damit fast acht Jahre alt. Es dürfte aber sicherlich noch in vielen Haushalten zum Einsatz kommen, denn prinzipiell wird die gute Apple-Hardware ja nicht schlecht. Auf der anderen Seite sucht sich Sonos auch nicht unbedingt aus, den Support für ältere iOS-Versionen einzustellen – davon hängt oftmals auch die Einführung neuer Funktionen und Schnittstellen ab.

Die weiteren Verbesserungen in der Sonos-App

Mit dem Update wurde auch die Darstellung der Lautsprecher in Gruppen verbessert. Lautsprecher einer Gruppe werden nun mit einem kleinen Badge angezeigt, dass die Anzahl der Geräte in der Gruppe anzeigt. Außerdem können ausgewählte Lautsprecher mit einer Farbe gekennzeichnet werden.

Außerdem kündigt Sonos ein Firmware-Update für ältere Lautsprecher an. Was damit genau passiert, wird ebenfalls ausführlich beschrieben: