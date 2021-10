Spannende Aktion: Leuchte kaufen und smarte Lampe gratis erhalten

Eigentlich wollte ich euch schon längst mal die smarten Leuchtmittel von WiZ vorgestellt haben. Der Hersteller gehört mittlerweile zu Signify, die ja vor allem durch Philips Hue bekannt sein dürften. WiZ ist so etwas wie die Einsteiger-Lösung, die Produkte sind deutlich günstiger und es wird keine zusätzliche Bridge für die Steuerung benötigt.

Noch günstiger wird es aktuell dank der Aktion von Click-Licht.de und WiZ. Ab sofort erhält man beim Kauf eine Leuchte mit E27-Fassung die passende Anzahl an WiZ Color Lampen gratis mit dazu. Diese haben immerhin einen Wert von 15,99 Euro und können neben verschiedenen Weißtönen auch 16 Millionen Farben darstellen.

Und so einfach geht es: Zu jeder Leuchte mit E27-Fassung, ganz egal ob es sich um eine Stehleuchte, Deckenleuchte oder Außenleuchte handelt, bekommt ihr das WiZ-Leuchtmittel gratis dazu. Hat die von euch gewählte Stehleuchte drei Brennstellen, gibt es auch drei Leuchtmittel geschenkt. So könnt ihr beispielsweise aus den Famlights-Leuchten mit E27-Fassung euren Favoriten auswählen, aber auch alle anderen Leuchten aus dem Shop von Click-Licht.de sind teilnahmeberechtigt.

Alle Informationen rund um die Gratis-Zugabe erhaltet ihr auf der folgenden Aktionsseite. Nach der Bestellung eurer Leuchte, die ihr ganz normal über den Shop vornehmt, wird der Auftrag im Anschluss automatisch bearbeitet und die entsprechende Anzahl an WiZ-Lampen hinzugefügt.

Die wichtigsten Infos über WiZ

Die Verbindung der WiZ-Lampen mit eurem Smartphone erfolgt per WLAN, es ist also keine Bridge erforderlich. Über die App könnt ihr nicht nur die Helligkeit und Farbe anpassen, sondern auch Lampen zu Gruppen zusammenschließen, vorgefertigte Szenen auswählen oder Zeitpläne erstellen. Zudem bietet WiZ eine Unterstützung für Google Assistant oder Amazon Alexa an, auch Siri-Kurzbefehle und IFTTT sind mit dabei. Mit der Hue Bridge sind die WiZ-Leuchtmittel allerdings nicht kompatibel. Weitere Produkte von WiZ könnt ihr hier finden.