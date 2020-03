Spiel des Jahres 2015: Prune wird aktuell ebenfalls verschenkt

Nachdem wir euch vorhin schon auf das Gratis-Angebot rund um die Abenteuer von Alto aufmerksam machen konnte, gibt es jetzt die nächste Möglichkeit, um die hauseigene Spiele-Sammlung zu vervollständigen. Prune (App Store-Link), von Apple immerhin als Spiel des Jahres 2015 ausgezeichnet, ist aktuell gratis erhältlich.

In Prune wird ein kleiner Baum gepflanzt, der danach unaufhörlich nach oben wächst. Nun gut, zumindest fast. Schließlich benötigt er zum Wachsen irgendwann ein wenig Licht, zudem muss man gefährlichen Hindernissen ausweichen. Um das zu schaffen, können mit einem einfachen Fingerwisch einzelne Äste abgeschnitten werden. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Blütenblätter wachsen zu lassen.

Besonders beeindruckend ist die Physik des Spiels. In Prune scheint tatsächlich ein echter Baum zu wachsen: Sonnenlicht und Wind spielen eine wichtige Rolle, außerdem sollte man den größer werdenden Baum nie zu viel stutzen – sonst stoppt das Wachstum sofort wieder und es muss von neuem begonnen werden. Zusammen mit der mehr als eleganten Aufmachung und der tollen Sound-Kulisse ist so ein wirklich beruhigendes, aber dennoch herausforderndes Spiel entstanden, das quasi komplett auf Texte verzichten. Der Spieler taucht einfach in eine andere Welt ein und kann Prune von Anfang bis Ende genießen.

Im App Store gibt es für das Spiel zwar „nur“ vier von fünf möglichen Sternen, dank des aktuell kostenlosen Downloads macht man hier aber sicherlich nichts verkehrt. Es ist sicherlich ein etwas anderes Spiel – probiert es daher einfach mal aus.