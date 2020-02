SPORT1: Neue App für iPhone, iPad und Apple TV ist da

Obwohl ich die SPORT1-App (App Store-Link) auf dem iPhone installiert habe, ist mir das Update durchgerutscht. Schon vor einer Woche wurde die App auf Version 10.0 gehoben und liefert zahlreiche Verbesserungen aus. Jetzt macht man per Pressemitteilung auf das große Update aufmerksam.

Version 10.0 bringt ein neues und modernes Design mit und verbessert die Performance. Die Ansicht ist übersichtlicher, die Daten laden schneller und der Zugriff auf News, Videos, Interviews, Ergebnisse Tabellen, Liveticker und Co. erfolgt über die neue Navigation noch einfacher. Hier gelangt ihr direkt zu euren favorisierten Sportarten, ebenso lassen sich jetzt auch Favoriten speichern.

Die intelligente Suchfunktion macht das Auffinden angenehmer, mit Push-Mitteilungen für News, Tore und Ergebnisse verpasst man nichts mehr. Zudem gibt es noch mehr Daten als zuvor, insgesamt sind nun 120 Wettbewerbe abrufbar.

Pünktlich zum DFB-Pokale Achtelfinale:

Als führende 360°-Sportplattform in Deutschland präsentiert SPORT1 den DFB-Pokal auch umfangreich auf seinen digitalen Kanälen. Das Livespiel wird am Dienstag, 4. Februar, parallel zum Free-TV ab 18:30 Uhr auch im kostenlosen Livestream auf SPORT1.de und in der neuen SPORT1 App übertragen. Darüber hinaus zeigt SPORT1 die Highlight-Videos der aktuellen Pokalspiele jeweils ab 0:00 Uhr auf SPORT1.de, in den SPORT1 Apps sowie auf dem SPORT1 YouTube Channel. Neben den Videos gibt es auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps eine Rundumberichterstattung zu allen Spielen in einem eigenen Pokal-Bereich. Im „SPORT1 Pokalblog“ wird die gesamte Pokalwoche multimedial mit allen relevanten News, Stimmen und Reaktionen aus dem Netz begleitet.