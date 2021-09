Spotify Blend: Gemeinsame Freunde-Playlists jetzt für alle verfügbar

Unter der Bezeichnung Spotify Blend sind die Freunde-Playlists jetzt weltweit für alle verfügbar. Hier können zwei Spotify-Freunde personalisierte Musik in einer täglich aktualisierten Playlist vereinen. Beide benötigen einen eigenen Spotify Account.

Neben der Playlist gibt es weitere Funktionen:

Geschmacksvergleich : Wenn zwei Spotify-Freunde Blend nutzen, wird ihnen angezeigt, wie ähnlich oder einzigartig ihre Hörvorlieben sind.

: Wenn zwei Spotify-Freunde Blend nutzen, wird ihnen angezeigt, wie ähnlich oder einzigartig ihre Hörvorlieben sind. Sharecards : Sobald die Playlist mit Blend erstellt wurde, erscheinen sogenannte Sharecards, zum Beispiel mit einem Lied, welches beide miteinander verbindet. Diese Sharecards können jederzeit in der Playlist abgerufen und auf Social Media geteilt werden.

: Sobald die Playlist mit Blend erstellt wurde, erscheinen sogenannte Sharecards, zum Beispiel mit einem Lied, welches beide miteinander verbindet. Diese Sharecards können jederzeit in der Playlist abgerufen und auf Social Media geteilt werden. Neues Cover Design : Mit den neuen Blend-Covern können Playlists jederzeit leicht zugeordnet werden.

: Mit den neuen Blend-Covern können Playlists jederzeit leicht zugeordnet werden. Deins oder Meins: Spotify Premium Abonnenten und Abonnentinnen können in Blend sehen, welche Hörvorlieben zu den Liedern in der Playlist geführt haben.

So funktioniert Blend:

Erstellen : In der mobilen Spotify Version unter Suche → Für Dich erstellt → Für zwei gemacht auf „Blend erstellen“ tippen.

: In der mobilen Spotify Version unter Suche → Für Dich erstellt → Für zwei gemacht auf „Blend erstellen“ tippen. Einladen : Auf „Einladen“ tippen und einen Freund oder eine Freundin zur gemeinsamen Blend-Playlist einladen.

: Auf „Einladen“ tippen und einen Freund oder eine Freundin zur gemeinsamen Blend-Playlist einladen. Blend : Sobald die Einladung angenommen wurde, erstellt Spotify ein individuelles Cover und eine Liste mit Liedern, die die Hörvorlieben und den Musikgeschmack beider vereint.

: Sobald die Einladung angenommen wurde, erstellt Spotify ein individuelles Cover und eine Liste mit Liedern, die die Hörvorlieben und den Musikgeschmack beider vereint. Teilen: Blend-Ergebnisse können auf Social Media geteilt werden.

Im vergangenen Monat war Olivia Rodrigo die meistgestreamte Künstlerin in Blend-Playlists, gefolgt von Doja Cat, Taylor Swift, The Weeknd und Lil Nas X. Auch bei den meistgestreamten Titeln liegt Olivia Rodrigo vorne. Ihr Lied “good 4 u” wurde in Blend-Playlists weltweit am meisten gestreamt. Auf den Plätzen zwei bis fünf landeten “MONTERO (Call Me By Your Name)” von Lil Nas X, “Kiss Me More” von Doja Cat feat. SZA, “Levitating” von Dua Lipa und “Leave The Door Open” von Bruno Mars feat. Anderson .Paak und Silk Sonic.