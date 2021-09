August 2021: Die besten neuen Apps und Spiele im App Store

Und schon wieder ist ein Monat rum, Zeit also euch unsere Highlights der vergangenen Wochen zu präsentieren. Mein absoluter Liebling ist Wurdweb, ein neues Spiel auf Apple Arcade. Man könnte es am besten als Mischung aus Kreuzworträtsel und Scrabble beschreiben. Vorgegebene Wörter müssen in Kreuzworträtsel-Manier auf dem Spielfeld platziert werden. Was zunächst einmal etwas seltsam klingt, ist wirklich toll aufgemacht und bereitet zumindest mir viel Freunde. Dazu trägt auch die deutsche Lokalisierung und die interaktive Einführung in das Spiel bei. Wurdweb hat selbst für absolute Neulinge zu Beginn keine unüberwindbaren Hürden – trotzdem wird es im späteren Verlauf richtig knifflig.

Mit Bundesliga Next gibt es nun noch eine weitere Fußball-App für alle Fans von bewegten Bildern. Die Anwendung ist gleich auf der Startseite gepflastert mit tollen Tricks, skurrilen Szenen und wunderschönen Toren aus dem Bundesliga-Alltag – und das nicht nur aus der aktuellen Saison, sondern auch aus früheren Spielzeiten. In den anderen Reitern gibt es dann weitere Statistiken und spannende Fakten, beispielsweise zu den schnellsten Spielern der 1. und 2. Bundesliga sowie die aktuell führenden Torjäger der beiden Ligen. In den kleinen Quiz-Games kann man zudem das eigene Fussball-Wissen auf die Probe stellen, zudem lassen sich Favoriten-Clubs aus Liga 1 und 2 für personalisierte Inhalte festlegen.

Rush Rally Origins würde ich nicht unbedingt als direkten Nachfolger von Rush Rally 3 bezeichnen, das mit einer Cockpit-Perspektive und einem Schadensmodell ja schon sehr in Richtung Simulation tendiert hat. Denn auf genau diese beiden Punkte muss man in Rush Rally Origins verzichten. Das ist aber gar nicht schlimm, denn der Neuerscheinung wurde einfach ein bisschen mehr Arcade-Feeling spendiert und das ist auch gar nicht so verkehrt. Es gibt zwei verschiedene Kamera-Perspektiven aus der Luft, wobei mir die „Helikopterjagd“ am besten gefällt. Hier wird das Auto von hinten verfolgt und der Zoom richtet sich nach der aktuellen Geschwindigkeit.

Wer sich an Behind the Frame versucht, malt, skizziert und retuschiert Kunstwerke, um auch die eigenen Erinnerungen zu vervollständigen. Die panoramischen und handanimierten Welten wurden dabei übrigens von den Bildern von Miyazaki/Studio Ghibli inspiriert. Auf den ersten Blick macht Behind the Frame einen sehr guten Eindruck und dürfte auch Spielern bzw. Spielerinnen gefallen, die sich nicht unbedingt als künstlerisch talentiert betrachten.

Mit der modernen Fotografie-Technik ist es direkt nach dem Aufnehmen eines Fotos möglich, das Ergebnis einzusehen, weiterzuleiten, digital zu bearbeiten oder auch gegebenenfalls zu löschen. Ich selbst erinnere mich noch an meine erste analoge Spiegelreflex-Kamera, für die ich 35 mm-Filme kaufte und auf 24 bzw. 36 Aufnahmen pro Film beschränkt war. Ebenso damit einher ging eine tagelange Wartezeit, ehe die Filme im Laden entwickelt wurden und die Abzüge bereitstanden. Ein klein wenig möchte die App 1 Hour Photo von diesem Gefühl zurückbringen.

Wir haben Relumine bereits anspielen können und empfehlen diese ansehnliche kleine Puzzle-Adventure nicht nur allen Fans dieses Genres, sondern auch solchen, die gerne neue Spiele für sich entdecken und sich auf ein entspannt-kniffliges Gameplay einlassen können. Die Geschichte wird über kleine Fragmente erzählt, die Relu auf ihrem Weg einsammelt, und die sich nach und nach zusammenfügen lassen wie eine kleine Land- oder Schatzkarte. Die Hauptfigur bewegt sich durch zahlreiche hübsch gestaltete, mystisch anmutende Umgebungen, die auch in 3D vorliegen und zeitweise gedreht werden müssen, um voranzukommen.

Zu meiner Freude steht Assetto Corsa Mobile als Premium-Download für iPhone und iPad bereit. Für 4,99 Euro könnt ihr das mehr als 3 GB große Spiel herunterladen, In-App-Käufe gibt es keine. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Auch wenn man dem Spiel grafisch anmerkt, dass es schon einige Jahre auf dem Buckel hat, kann Assetto Corsa Mobile mit einer tollen Fahrphysik punkten. Selbst ohne Lenkrad merkt man, wie ein frontgetriebenes Fahrzeug bevorzugt über die Vorderachse schiebt, während bei einem hochgezüchteten Boliden gerne mal das Heck ausbricht. Mit etwas Übung kann man das sogar ziemlich gut kontrollieren. Auch die Bedingungen, wie etwa Regen, haben einen Einfluss auf das Fahrverhalten.