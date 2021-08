Behind the Frame: Interaktive Geschichte um eine Künstlerin und ihre Werke

Das Entwicklerteam von Akupara Games ist im App Store bereits mit mehreren Titeln vertreten, darunter Whispering Willows, Star Vikings Forever und Keep in Mind Remastered. Mit Behind the Frame (App Store-Link) gibt es nun eine Neuerscheinung aus gleichem Hause. Das kreative Abenteuer muss einmalig mit 4,99 Euro bezahlt werden, benötigt 2 GB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät sowie iOS 10.0 oder neuer, und lässt sich auch in deutscher Sprache absolvieren.

„Behind the Frame ist eine lebendige, interaktive Geschichte über eine aufstrebende Künstlerin, die kurz vor der Fertigstellung des letzten Werks ihrer Galerieeinreichung steht. […] Tauchen Sie ein in eine panoramische Welt voller leuchtender Farben, wunderschöner handanimierter Bilder und eines sanften, leicht zu hörenden Soundtracks. Suchen Sie als leidenschaftlicher Künstler nach den fehlenden Farben, die Ihre Gemälde zum Leben erwecken – und vergessen Sie dabei nicht, die gelegentlichen Kaffee- und Frühstückspausen einzulegen, die Sie am Laufen halten. Es gibt mehr als das, was man auf den ersten Blick sieht, denn jedes Bild hat eine Geschichte zu erzählen.“

So berichtet das Team von Akupara Games über die iOS-Neuerscheinung im App Store. Bei diesem Abenteuer begleitet man daher nicht nur eine aufstrebende Künstlerin bei der Erstellung ihres Meisterwerks, sondern wird über kreative Aufgaben selbst mit in das Geschehen einbezogen. Der Pinsel muss selbst geschwungen werden, zudem können zahlreiche Puzzles gelöst werden, um in der Geschichte voranzuschreiten.

Wer sich an Behind the Frame versucht, malt, skizziert und retuschiert Kunstwerke, um auch die eigenen Erinnerungen zu vervollständigen. Die panoramischen und handanimierten Welten wurden dabei übrigens von den Bildern von Miyazaki/Studio Ghibli inspiriert. Auf den ersten Blick macht Behind the Frame einen sehr guten Eindruck und dürfte auch Spielern bzw. Spielerinnen gefallen, die sich nicht unbedingt als künstlerisch talentiert betrachten. Abschließend gibt es noch einen kleinen Trailer zum interaktiven Abenteuer.