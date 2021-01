Streaming in Deutschland: Prime Video etwas beliebter als Netflix

In unserem Artikel zu Apple TV+ haben wir schon ein paar interessante Zahlen geteilt, wobei diese nur die Gewohnheiten in den USA widerspiegeln. Eine neue Analyse von JustWatch zeigt hingegen die Verteilung in Deutschland auf.

Die erhobenen Daten stammen aus dem vierten Quartal 2020 und Prime Video hat Netflix überholt. Mit 35 Prozent schalten die meisten Deutschen Prime Video ein, dicht gefolgt von Netflix, hier liegt der Marktanteil bei 33 Prozent. Disney+ kommt immerhin noch auf 14 Prozent, danach folgen Sky mit 7 Prozent, Joyn mit 4 Prozent und 1 TVNOW mit 1 Prozent. Sonstige Anbieter teilen sich die restlichen 6 Prozent.

Abgesehen von TVNOW konnten alle anderen Anbieter im letzten Quartal 2020 Zuwächse verzeichnen. Das ist sicherlich auch der Pandemie geschuldet, denn immerhin lautet die Devise: Bleibt Zuhause. Da greift man schnell zur Fernbedienung und lässt sich mit Filmen, Serien, Dokumentationen und mehr berieseln.

JustWatch gibt es auch als App

JustWatch (App Store-Link) ist übrigens auch für iPhone, iPad und Apple TV erhältlich und fungiert als riesiger Katalog. Ihr könnt nach Filmen, Serien und mehr suchen und seht sofort, bei welchen der 27 Anbieter euer Film abrufbar ist. Gleichzeitig listet die App auch Neuheiten der verschiedenen Streaminganbieter auf.