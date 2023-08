SunOnTrack: Sonnenstand und Sonnenverlauf einfach per App anzeigen

Solltet ihr euch – aus welchen Gründen auch immer – für den Sonnenverlauf an einem bestimmten Ort interessieren, dann haben wir eine wirklich interessante App-Empfehlung für euch: SunOnTrack (App Store-Link). Die aus österreichischer Entwicklung stammende App für iPhone und iPad kostet einmalig 7,99 Euro und war ehemals unter dem Namen SunnyTrack bekannt.

„SunOnTrack verwandelt dein Gerät in ein geniales Tool um Sonnenstand, Sonnenverlauf und Schatten für jeden Ort weltweit und zu jeder Zeit genauestens zu planen, auf der Karte oder in AR“, heißt es in der Beschreibung des Entwicklers Thomas Moder.

Aber wofür könnte man diese Informationen einsetzen? Hier gibt es sicherlich etliche Möglichkeiten. Denkbar ist der Einsatz beispielsweise für Fotografen, die bereits vor Ankunft an einer Location wissen wollen, wie die Sonne steht und wann man die besten Bilder knipsen kann. Vielleicht beabsichtigt ihr auch den Kauf einer neuen Wohnung oder eines Hauses und wollt bereits im Vorfeld wissen, wie die Sonne in einzelne Räume scheint?

SunOnTrack hilft mir bei meiner Solar-Planung

Ich habe beispielsweise an die Planung meiner kleinen Photovoltaik-Anlage auf dem Garagendach mit SunOnTrack unterstützt. Dazu hilft SunOnTrack nicht nur mit der Anzeige des Sonnenverlaufs, sondern kann auch den Schattenwurf von Objekten berechnen. Und das war für mich wirklich praktisch.

Während jetzt im Sommer nur eines der umliegenden Gebäude früh am Morgen einen Schatten auf mein Garagendach wirft, sieht es im Herbst, Winter und Frühling schon ganz anders aus. Vor allem ein hohes Gewerbegebäude auf der Südseite entpuppt sich von Anfang Oktober bis Ende Februar zu einem echten Sun-Blocker.

Anders sieht es dagegen bei den Wohnhäusern im Osten und Westen aus, hier ist der Schatten-Einfluss auch in den weniger sommerlichen Monaten recht überschaubar. Das jedenfalls hat mich dahingehend bekräftigt, die vier Solarmodule nicht in Süd-Ausrichtung, sondern in Ost-West-Ausrichtung aufzustellen.

SunOnTrack kann mit toller Bedienung punkten

Obwohl SunOnTrack außerordentlich viele Optionen bietet, findet man sich in der App wirklich sehr schnell zurecht. Über das Icon oben links kann man ganz einfach zwischen den Modi Sonnenstand und Schatten-Simulation wechseln. Praktischerweise kann man die erstellen Szenen, dazu zählen unter anderem die angelegten Schattenobjekte, auch speichern und zu einem späteren Zeitpunkt einfach erneut aufrufen.

Über das Hauptmenü am unteren Bildschirmrand kann man nicht nur auf die gespeicherten Szenen und die Einstellungen zugreifen, sondern auch auf den AR-Modus. Hier kann man dann per Kamera auf den Sonnenverlauf zugreifen und diesen als Linie in die Umgebung einbinden.

Eines der wichtigsten Werkzeuge in SunOnTrack ist in allen Modi die Zeitleiste am unteren Bildschirmrand. Hier kann man nicht nur das gewünschte Datum einstellen, sondern auch die Uhrzeit. Per Wischbewegung kann man sich dann durch die Tage oder Stunden bewegen und den Sonnenverlauf am gewünschten Ort genau nachverfolgen.