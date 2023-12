Super Mario Run: Jump’N’Run erhält Update mit Wunderblumen-Integration

Ich dachte nicht, dass die Veröffentlichung von Super Mario Run (App Store-Link) schon so lange her ist. Im Dezember des Jahres 2016 hat Nintendo Super Mario Run für iPhone und iPad veröffentlicht und ordentlich Geld in die Kassen gespült. Und obwohl das Spiel bereits so lange im App Store besteht, werden immer noch regelmäßig Updates veröffentlicht – allein in diesem Jahr waren es derer fünf.

Das Plattform-Spiel mit Auto-Run-Funktion von Nintendos größtem Franchise, das für iOS und Android erhältlich ist, hat gestern eine große Aktualisierung mit einem speziellen Event erhalten. Während dieses Ereignisses finden die Spieler und Spielerinnen Wunderblumen in den Toad-Rallye-Wettbewerben.

Super Mario Run jetzt auch mit Wunderblumen

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Eine Wunderblume ist eine neue Power-Up-Blume, die dem neuen Super Mario Bros. Wonder (Amazon-Link) hinzugefügt wurde, das im Oktober exklusiv für die Nintendo Switch erschienen ist. Im Spiel werden die Gamer, sobald sie eine Wunderblume gesammelt haben, in eine alternative Realität teleportiert, in der einige der Spielmechaniken verändert sind.

In Super Mario Run sind die Effekte der Wunderblume begrenzter: Dort wird man viele goldene Goombas sehen, die sich besiegen lassen, wenn man während eines Toad-Rallye-Wettbewerbs über sie hinweg fährt. Am Ende des Rennens erhält man Stempel für die Anzahl der goldenen Goombas, die man besiegt hat, nachdem man die Wunderblume eingesammelt hat. Nachdem man eine bestimmte Anzahl von Stempeln freigeschaltet hat, bietet das Spiel exklusive Statuen. Von letzteren gibt es derer vier, die im Laufe des Spiels freigeschaltet werden können.

Event ist bis zum 15. März 2024 verfügbar

Allerdings sollte man Folgendes im Hinterkopf behalten: Laut Nintendo sind die Wunderblumen in Super Mario Run Teil eines zeitlich begrenzten Events, um das neue Spiel Super Mario Bros. Wonder zu bewerben. Das Event wird bis zum 15. März 2024 andauern – dann werden die Wunderblumen aus dem Spiel verschwinden.

Super Mario Run wurde im September 2016 während der iPhone 7 Keynote angekündigt, da das Spiel exklusiv für iOS war. Es war das erste Nintendo-Spiel, das für eine mobile Plattform verfügbar war. Das Spiel ist kostenlos im App Store erhältlich und kann über einen In-App-Kauf in Höhe von 11,99 Euro zur Vollversion freigeschaltet werden. Um Zugang zu den Wunderblumen zu erhalten, benötigt es die aktuellste Version 3.1.0.