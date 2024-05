Switch TV ON: IMDb-Alternative mit Update weiter verbessert

Das Free TV, die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, dazu noch Videostreaming-Dienste und das gute alte Kino: Wer da die Übersicht über aktuelle Filme und Serien behalten will, hat es oft schwer. Das Ehepaar Aidee und Karl Henes aus Kolumbien will dem ein Ende bereiten und hat daher Ende März dieses Jahres die iPhone-App Switch TV ON (App Store-Link) im deutschen App Store veröffentlicht.

Switch TV ON lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store auf das iPhone herunterladen und benötigt dafür nur rund 24 MB eures Speicherplatzes. Zwar verzeichnet die ab iOS 16.4 zu installierende Anwendung einige In-App-Käufe, diese dienen allerdings nur dazu, dem Entwicklerteam einen kleinen freiwilligen Obolus in Form eines Trinkgelds zukommen zu lassen. Erfreulicherweise ist Switch TV ON auch gleich seit dem Start in deutscher Sprache nutzbar und verzichtet auch auf eine Registrierung bzw. die Erstellung eines Nutzeraccounts.

Switch TV ON widmet sich voll und ganz dem Thema TV-Serien, Filme sowie Schauspielern und Schauspielerinnen und eignet sich daher sehr gut für Personen, die mehr zu aktuellen und neuen Inhalten erfahren oder sich inspirieren lassen wollen. Die Anwendung zeigt alle aktuellen Serien und Filme an, inklusive der aktuellen und kommenden Veröffentlichungen (nach Ländern). Für Serien werden alle Staffeln und Episoden detailliert aufgelistet, zudem gibt es eine Online-Suche, mit der man direkt nach Titeln oder Namen suchen und auf die letzten 30 Suchergebnisse zugreifen kann. Außerdem gibt es Trailer, Clips, Bilder mit Zoomfunktion und Infos zu den Streaming-Anbietern.

Das zweiköpfige Entwicklerteam hat sich nun erneut ein frisches Update veröffentlicht, mit dem gleich einige neue Features Einzug halten. Im App Store steht ab sofort Version 1.24 zum Download bereit, das die folgenden Neuerungen und Verbesserungen mit sich bringt:

Filter in den Serien und Filmen bei der Besetzung nach Schauspielern, Charakteren, Teammitgliedern und Team Positionen für den schnellen Überblick: Wer spielt wen und wer hat welche Aufgabe im Team?

Für die Empfehlungen deiner Favoriten kannst du jetzt auch eine größere Darstellung für mehr Informationen auf einen Blick wählen.

In der Staffel-Ansicht einer Serie kannst du jetzt alle Episoden auf einmal zur Merkliste hinzufügen.

Viele Details: Das Icon für die Bewertung in Stern geändert, haptisches Feedback oder Animation bei Aktionen, mehr Informationen zum Kopieren und Teilen, Angesehen-Datum erscheint auch bei Episoden in der Merkliste usw.

Das Update auf Version 1.24 steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download bereit. Mit den umfangreichen Informationen dürfte Switch TV ON eine gute und auch in deutscher Sprache verfügbare Alternative zur bekannten IMDb-Datenbank sein. Wem die mittlerweile mit Werbung überladene und unübersichtlich gewordene IMDb-App auch ein Dorn im Auge ist, sollte sich Switch TV ON definitiv genauer ansehen – im App Store bekommt die Anwendung bisher sehr gute 4,8 von 5 Sterne.