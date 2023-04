SwitchBot Hub 2 startet: Matter-kompatibel und mit Anzeige für Temperatur und Feuchtigkeit

Der neue SwitchBot Hub 2 (Amazon-Link / Hersteller-Webseite) geht in den Verkauf und kann zum Start günstiger erworben werden. Mit dem Gutschein ZY15HUB2 gibt es bis zum 10. Mai 15 Prozent Rabatt und ihr zahlt nur 67,99 Euro statt 79,99 Euro. Folgende Vorteile bringt der neue Hub 2 mit.

Der SwitchBot Hub 2 fungiert dabei nicht nur als Smart Home Hub mit Matter-Support, sondern zeigt auf dem Display auch die aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an. Der entsprechende Sensor für diese Daten befindet sich am USB-C auf USB-A-Kabel, welches ihr mit dem mitgelieferten Netzteil anschließen könnt. Hier wäre USB-C auf USB-C sicherlich die bessere Wahl gewesen. Austauschen kann man das Kabel nicht, denn wie erwähnt, befindet sich dort eine kleine Box mit den Sensoren für Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Der Hub selbst kann aufgestellt oder an die Wand geklebt werden. Das Display ist gut ablesbar und hell genug, in der SwitchBot-App kann auch ein eingebauter Lichtsensor aktiviert werden, mit dem das LED-Display die Helligkeit automatisch regulieren kann. Ebenso könnt ihr die Sounds deaktivieren. Der Hub ist dabei 8 x 8 x 2,5 Zentimeter groß. Auf die On-Off-Buttons könnt ihr auch Szenen legen und diese manuell steuern.

Mit Matter kompatibel

In den Einstellungen könnt ihr den Matter-Support aktivieren, wobei es sich derzeit noch um eine Beta-Funktion handelt. Hier wird ein Matter-Code generiert, mit dem ihr den SwitchBot Hub 2 in HomeKit einrichten könnt. Dann stehen auch die Daten der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren bereit, ebenso lassen sich diese Daten per Siri abfragen.

Als erstes Produkt wird der SwitchBot Vorhangmotor mit Matter kompatibel gemacht. Wird das Gerät über Matter eingerichtet, könnt ihr auch ohne HomeKit-Zertifizierung die Steuerung via Home und Siri vornehmen. Gleiches gilt auch für Amazon Alexa und Google Home.

Weitere SwitchBot Gadgets werden zukünftig mit Matter kompatibel gemacht, bestehende Geräte bekommen die Funktionalität über Updates nachgereicht.