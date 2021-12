Telegram: Update bringt geschützte Inhalte, Geräteverwaltung und mehr

Nach wie vor ist der kostenlose Messenger Telegram (App Store-Link) auch in Deutschland eine beliebte Alternative zu WhatsApp, Signal und Co., ist aber aufgrund der Vernetzung von Verschwörungsanhängern und der rechten Szene in letzter Zeit häufiger in die Kritik geraten. Wer die App unter iOS verwendet, profitiert nun von einem größeren Update auf die neueste Version 8.3, die wir euch hier im Detail vorstellen wollen.

Geschützte Inhalte in Gruppen und Kanälen: Autoren soll dabei geholfen werden, die Inhalte, die sie auf Telegram veröffentlichen, zu schützen und sicherzustellen, dass sie nur für ihr Zielpublikum zugänglich sind. Inhaber von Gruppen und Kanälen, die ihre Inhalte auf Mitglieder beschränkt halten wollen, können die Nachrichtenweiterleitung in ihrem Chat einschränken, was auch Screenshots verhindert und die Möglichkeit zum Speichern von Medien aus Beiträgen einschränkt.

Das Update auf Version 8.5 von Telegram steht allen Nutzern und Nutzerinnen ab sofort kostenlos im deutschen App Store als Download zur Verfügung.